Manelyk revela que tuvo que ir al psiquiatra por una fuerte d3pr3s!ón

Manelyk González estuvo invitada en el programa de Unicable “Montse & Joe” y comentó que desde hace un tiempo tuvo que pedir ayuda psiquiátrica debido a una fuerte d3pr3s!ón, por lo cual tuvo que ser tratada.

Esto salió a tema debido a que las conductoras Yolanda Andrade y Montserrat Oliver le comentaron que está muy delgada, por lo que la influencer aseguró que fue gracias a un fuerte régimen alimenticio y ejercicio constante, pues descartó la idea de estar tomando un producto para lograr su figura.

Fue ahí que Mane mencionó que no puede tomar ciertos productos, ya que actualmente sigue tomando m3dicamentos contra la d3pr3s!ón y fue ahí donde habló de su experiencia.

Oliver se mostró sorprendida por lo dicho por la exparticipante de ‘Acapulco shore’ y le cuestionó la razón de estar tomando medicamentos.

La famosa aseguró que para ella fue muy complicado admitir que tenía algunos problemas que no podía resolver, pero pidió ayuda cuando tocó fondo.

“Fue hasta que dije ‘ya no puedo más’ y me dijo mi terapeuta ‘vete al psiquiatra urgente’, pero no es nada malo, es d3pr3sión, pero uno no sabe”.