Manuel Turizo estalla contra sus fans y abandona concierto: “Me voy al cara…"

En redes sociales se comenzó a viralizar un video en el que se puede apreciar a Manuel Turizo notoriamente molesto con sus fans. Esto ocurrió cuando el cantante colombiano les pidió guardar sus celulares para que disfrutaran del concierto, pero al parecer no muchos le hicieron caso.

Fue en el concierto que se llevó a cabo en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde el cantante señaló:

“Guarden esos celulares y disfruten de la música. Que todo el mundo guarde el celular”. Manuel Turizo

#ManuelTurizo pide a fans guardar celulares en concierto y amenaza con abandonar el escenario en #NuevaJerseyhttps://t.co/VWv7NuJ4Bi pic.twitter.com/FJW4rOVpbT — F Zea Express (@FZExpress) October 11, 2023

Mientras el show avanzaba, el cantante insistió: “Guarda, guarda, guarda, si no, no lo guardan, cantamos ni un c*rajo y me voy ya de aquí". Tras esto abandonó el escenario.

Los internautas criticaron al reguetonero Manuel Turizo, pues consideran que el público tiene derecho a captar el momento de ver a su artista favorito. Incluso, lo tacharon de grosero.

“¡Pues váyase! Quién lo tiene a la fuerza. ¡Ridículo!”, "¿Y es qué las entradas las regalan? Cada quien pagó puede hacer lo que quiera y tener un recuerdo para eso pagan”, “Manuel Turizo muy grosero pana”, “Eso pasa por idolatrar a esos artistas. ¿Acaso él no debe dar un show? Falta de profesionalismo”, y “La verdad los artistas no tienen una carrera, porque si se le llama carrera profesional cantar con autotune no es talento”, fueron algunos comentarios.