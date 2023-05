Mariazel aclara si entrará La Casa de los Famosos, en su edición de México

Hasta el momento, Paul Stanley, Raquel Bigorra y Emilio Osorio son los famosos confirmados para este proyecto.

Luego de los fuertes rumores que iniciaron en estos días, donde se decía que la actriz Mariazel, era una de las famosas que se integran al reality La Casa de los Famosos, en su edición mexicana, que se estrenará en junio. Es la misma actriz, quien nos confesó si realmente se integrará al elenco y qué otros proyectos tiene en puerta.

Recordemos que el año pasado Televisa, compró la franquicia del reality que realizó sus tres primeras temporadas bajo la producción de Telemundo, por lo que en esta ocasión, la televisora de San Ángel hará su propia versión para recuperar los niveles de audiencia que ha manejado durante mucho tiempo.

Platicamos con Mariazel y al preguntarle si es cierto qué se integra a este reality de La Casa de los Famosos, esto fue lo que nos respondió: “No, no, no, no voy a entrar, si hubo un acercamiento pero por fechas se me complica mucho porque ya tenía varios eventos confirmados, conducciones, TUDN, y el show de Me caigo de Risa, cada fin de semana de junio y julio, entonces imposible”.

Mariazel asegura que le gustaría estar en la siguiente temporada de La Casa de los Famosos, en su edición México / Instagram: @mariazelzel

Además, agregó que está dispuesta a participar en la siguiente temporada en caso de que se haga, siempre y cuando sus proyectos laborales del momento lo permitan. “Estoy dispuesta a participar en la próxima temporada, que seguro habrá”.

Incluso, Mariazel compartió con nosotros que está muy contenta porque afortunadamente tiene un nuevo proyecto de televisión en puerta, con el ‘Compayito’ y con otros grandes actores con los que compartirá pantalla, sin dejar su participación en Más Deporte

“Arranco proyecto, una serie que se llama ‘Compayito’, es el regreso del Compayito a la televisión. Es una serie de comedia, que va por Las Estrellas, todos los sábados con Raúl Araiza, Rafa Inclán, está muy divertida”, comentó la famosa.

Mariazel estudió cine y actuación, y ha picado piedra desde hace mucho tiempo, pero su carrera despuntó gracias a su incursión en el programa Está cañón y Me caigo de Risa; los cuales compaginó su pasión por los deportes donde es parte de Televisa Deportes y que ahora es TUDND como conductora.

La carrera de Mariazel despuntó con su participación en Me Caigo de Risa / Instagram: @mariazelzel

