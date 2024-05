La casa de los famosos: Cristina Porta se reencontrará con Adame: “No sé si está preparado”, reconoce

En plena recta final, los habitantes que vayan saliendo de ‘La casa de los famosos’ dolerán mucho porque quedaron a punto de llegar a la etapa final del concurso.

Esta semana, la eliminada fue Cristina Porta, quien se ganó el cariño del público y también las críticas de otra parte de la audiencia debido a su carácter sin filtros.

Fiel a su estilo controversial y directo, Cristina Porta dio sus primeras palabras luego de salir del reality de Telemundo y dijo que está lista para reencontrarse con Alfredo Adame fuera de la casa. Recordemos que el famoso y Cristina tuvieron fuertes pleitos dentro del reality.

Cristina: estoy preparada para enfrentarme a Adame en el foro, no sé si él está preparado porque claro, yo le eliminé.



JAJAJAJAJAJA se le va a borrar la sonrisa pero rápido al machista que ayer derrochaba felicidad en su instagram.#LCDLF4 #TeamPorta



pic.twitter.com/ecKeqJwNfo — alitta (@RcPorta_) April 30, 2024

Eso sí, Cristina no sabe si Adame esté listo para enfrentarla: “Estoy preparada para enfrentarme a Alfredo Adame en el foro. No sé si él esté preparado porque claro, yo le eliminé”, confesó.

Cristina habla de su participación en el reality y enfrenta las críticas

Por otra parte, la periodista deportiva de origen español se dijo agradecida con la audiencia de Estados Unidos y Latinoamérica por darse la oportunidad de conocerla y además apoyarla en el reality, permitiéndole llegar hasta este momento.

Cristina fue la eliminada en plena recta final del reality / Instagram

Cristina reconoció que tal vez el factor que le faltó fue ser más estratega como sus contrincantes, pero está satisfecha del trabajo que hizo siendo ella misma dentro del programa. “Yo sí creo que uno puede avanzar y puede llegar a la final de un reality sin estrategias y siendo uno mismo y de hecho yo me he quedado a 3 semanas. Así que sin estrategias a mí me ha funcionado”.

Porta finalizó respondiendo a quienes dicen que sin conflicto no brillaba en el programa: “En una casa donde todo el mundo huye del conflicto es normal que a mí se me tilde de conflictiva… Me llevo la experiencia de mí vida, salgo ahora muy feliz de haber sido quien soy y que eso ha valido”, finalizó.

ENTREVISTA COMPLETA DE CRISTINA TRAS SALIR DE LA CASA DE LOS FAMOSOS.



La mejor experiencia de su vida. De la casa sale una Cristina que se acepta, que se quiere y más segura de si misma de lo que entró. Una Cristina sin estrategias, sin filtros, que lo entregó todo con el… pic.twitter.com/4IPQTGlmnQ — alitta (@RcPorta_) April 30, 2024

El pleito de Adame con Cristina Porta ¿tiene que ver con Laura Bozzo?

En una reciente plática que tuvo Adame con Horacio Villalobos ‘el Mitangrit’ de TVNotas, el actor señaló cuál fue el origen del pleito con la española. Aquí todo lo que reveló.