Mariazel ayuda a mujer con cáncer que no encuentra empleo

Hace unos días una internauta identificada como Flaca @menusagonzlez se volvió viral en TikTok tras subir un video en el que aparecía llorando desconsolada asegurando que tiene cáncer y las empresas no le dan trabajo, además de que por las lluvias no podía vender, por lo que le preocupa no tener dinero para financiar su tratamiento.

El clip generó una gran empatía entre el público de TikTok, donde alcanzó más de 16 millones de reproducciones. Numerosos usuarios expresaron su disposición para ayudar, y entre ellos, la presentadora de ‘Me caigo de risa’, Mariazel, fue una de las muchas personas que se conmovieron con el video. Decidió contactarla personalmente y ofrecerle su apoyo.

Al ver el video, Mariazel reaccionó de inmediato. En un comentario, preguntó cómo podía ayudar: “Señora hermosa, dígame de qué manera la puedo apoyar, ya sea dando a conocer su caso, compartir algún número de cuenta y contribuir también”.

Mariazel se reúne con mujer y la sorprende con apoyo económico

La conductora decidió contactarla y la buscó personalmente en el metro Apatlaco, donde se reunieron para conversar. Durante la charla, Mariazel expresó su intención de ayudarla a encontrar trabajo y prometió difundir su caso en redes sociales, con la esperanza de que alguno de sus seguidores pudiera hacerle una transferencia.

Además de la promesa de difusión, Mariazel le entregó un sobre con dinero a la mujer, gesto que la conmovió profundamente.

La mujer rompió en llanto y abrazó a Mariazel: “Gracias a la vida y gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias y bendiciones para ese bebé”.

Mariazel se reúne con mujer con cáncer que no encuentra empleo. / TikTok

Este acto no solo demostró la generosidad de Mariazel, sino también su bondad y compromiso con ayudar personalmente. Tras el emotivo encuentro, Mariazel llevó a la mujer a su casa en su auto, asegurando que no estuviera sola en ese difícil momento.

