Maribel Guardia sabe que se separará de su nieto porque su nuera rehará su vida con alguien más

Maribel Guardia habló en su regreso al teatro, luego de varios días del lamentable fallecimiento de su hijo.

A más de 10 días del fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia encontró las fuerzas para seguir trabajando en la obra de teatro, ‘Lagunilla Mi Barrio’ y fue precisamente antes de la función, donde tuvo un encuentro con los medios y habló sobre lo que ha sido no tener más a su hijo, a quien le sobrevive un pequeño por quien ahora la actriz tendrá que ver, junto a la viuda de Julián.

En la entrevista, Maribel contó que está consciente que su nieto no estará siempre con ella, pues entiende que Ime Garza podría rehacer su vida con alguien más en el futuro.

“Sé que no es mi hijo, sé que tal vez no siempre va a estar conmigo mi nieto, porque la mamá es joven y es muy bella, seguramente en algún momento se casará”, indicó.

Sin embargo, Maribel mencionó que pese a todo, ella siempre estará cuidando de su nieto y verá por él, “pero siempre voy a estar cerca de él para protegerlo y cuidarlo porque sé que es lo que hubiera querido mi hijo Julián”, expresó.

Igualmente, Maribel compartió los momentos que ha compartido con el pequeño luego del fallecimiento de Julián y dijo, “hoy estuve jugando con él, me hizo tirarme del tobogán 10 veces, vengo apaleada de verdad, él cree que tengo seis años como él y ahora me tiene por todos los toboganes, pero lo disfruto tanto”.

Imelda Tuñón mantiene una buena relación con su suegra, Maribel Guardia, sin embargo, la actriz está consciente que su nuera podría rehacer su vida tras la muerte de Julián / Instagram: @imetunon

“Necesito darle mucha fortaleza y darle mucha calidad de tiempo a mi niño, está viviendo un duelo diferente. Gracias a Dios no lo vio (a Julián) en el ataúd”, continuó sobre cómo el pequeño está asimilando la ausencia de su papá.

Finalmente, Maribel compartió el apoyo que ha recibido siempre de su hermana, a quien llama mamá porque eso es lo que ha sido para ella, “mi mamita es una fortaleza para mí, ella me ayudó a criar a Julián de chiquito, porque yo siempre cargaba con mi niño a todos lados. Cuando me iba de viaje, ella era quien me lo cuidaba, mientras yo cantaba. Siempre que pude, hice telenovelas para niños para tenerlo cerca de mí, porque en esa época te dejaban entrar con niños a Televisa y lo dejaba en el camerino. Yo me comunico con ella y entre las dos nos apoyamos; muero por ir a verla (pues está enferma) pero tenía que venir al teatro”, concluyó.