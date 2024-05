Mariela Sánchez habla por primera vez con la prensa tras terminar su relación con Cristian Castro

Fue el pasado lunes 20 de mayo cuando Mariela Sánchez, a través de su cuenta de Instagram, anunció que la relación que mantenía con Cristian Castro había llegado a su fin tan solo nueve días después de haber retomado su romance.

Esto debido a que en varios medios de comunicación se filtraron algunas conversaciones de Mariela Sánchez hablando muy mal de Cristian.

Conversación atribuida a Mariela Sánchez, que dio a conocer Chisme no like “Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida reordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable.”

Ve: Hermano de Cristian Castro afirma que Mariela Sánchez solo buscaba “el dinero” del cantante

Estos audios y conversaciones contribuyeron a que la relación terminara definitivamente. Cabe señalar que Mariela Sánchez se disculpó con Cristian Castro públicamente, pues aseguró que confió en la persona equivocada y mencionó que le habrían puesto una trampa para hablar de Cristian de esa forma.

Recordemos que no es la primera vez que terminan su romance, pues fue en febrero de este año cuando Mariela y Cristian le pusieron fin a su relación. Esto ocurrió luego de su visita a México, donde la argentina acompañó al cantante para conocer a Verónica Castro, madre del intérprete de ‘Azul’. Sin embargo, todo terminó muy mal para ellos, pues se especuló que Cristian le habría sido infiel y que, por su parte, Mariela era muy controladora.

Mariela Sánchez anuncia que terminó con Cristian Castro / Instagram: @sanches.mariela

Mariela Sánchez rompe el silencio sobre su reciente ruptura con Cristian Castro

Ahora Mariela Sánchez habló por primera vez sobre la reciente ruptura con el cantante en el programa LAM, en el cual contó su versión de todo lo que pasó con Cristian Castro.

La empresaria mencionó que viajó a Miami para reencontrarse con el hijo de Verónica Castro. Sin embargo, la filtración de los audios y las conversaciones en las que ella habla muy mal de él llevaron a la ruptura.

“Estuvimos los dos, dos días, con esto de los audios hablando mucho, como hasta las seis de la mañana, él muy tranquilo. Después creo que ya ninguno de los dos lo íbamos a poder sostener porque él es un artista internacional y es fuerte… Ahora no hubo nada malo, fue muy tranquilo. Yo reconocí que tampoco podía seguir, me sentía incómoda realmente. Con todo lo que dije, escucharme me hizo sentir como una víbora incómoda”. Mariela Sánchez

Mariela aseguró que sí se enamoró perdidamente de Cristian y por eso regresaron, pero todo lo que dijo respecto a él la hacía sentir muy mal.

Mariela Sánchez “Sí, sí me enamoré, es todo como una novela mexicana. Ahora conmigo imagínate lo que están haciendo en México, están haciendo un festín los fans. Creo que es muy complicado, me metí en un lugar muy complicado. Cuando nosotros discutimos en México, creo que yo no lo pude sostener. Yo no estoy acostumbrada a esto, pero yo no lo dejé por ninguna infidelidad, yo ahora me siento muy mal realmente”.

Mira: Lucero revela cómo reaccionó su hija al saber que la criticaron: “Es muy fuerte”

Cristian Castro y su novia disfrutan en un yate. / Insagram: @Cristiancastro

La empresaria negó rotundamente que el cantante la haya hecho firmar un documento para impedir que hablara de él o de su relación: “No, no, Cristian no. Está muy acostumbrado él. Es que yo no hablé mal nunca, yo conté la verdad.”

Finalmente, Mariela mencionó que también le ofreció unas sinceras disculpas a Verónica Castro debido a las desafortunadas declaraciones que hizo en contra de ellos.

“Ahora él va a estar muy sentido. Yo hablé de la familia, él va a estar muy sentido. Con Verónica le toqué a su hijo. Estoy muy arrepentida, se lo dije por WhatsApp, estoy muy arrepentida. Fue en un momento de calentura, nada más.” Mariela Sánchez

Te puede interesar: Scarlett Johansson reclama a OpenAI por recrear su voz sin autorización en ChatGPT