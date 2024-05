Lucero revela cómo reaccionó su hija al saber que la criticaron: “Es muy fuerte”

Al parecer, la polémica continúa en torno a los conductores del programa ‘¡Qué importa!’, Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como ‘el Estaca’. Esto se dio luego de que hicieron comentarios sarcásticos sobre la apariencia de Lucero Mijares, lo que generó un gran revuelo en redes sociales.

Los presentadores ofrecieron disculpas por sus “chistes”, a las que Lucero, mamá de la joven, reaccionó con un menaje contundente en su cuenta de X (antes Twitter): “Cancelados para siempre”.

La joven artista fue apoyada por varios miembros de la industria del espectáculo, como Adela Micha, Michelle Rodríguez y Wendy Guevara. Mientras que otros tantos han salido en defensa de los conductores, como María José, Martha Figueroa, René Franco y Shanik Berman.

El programa ‘¡Qué importa!’ estaría en peligro

Hace unas semanas, en tu revista TVNotas, te dimos a conocer en exclusiva que el programa ‘¡Qué importa!’, conducido actualmente por Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal ‘el Estaca’, de Imagen Televisión, podría salir del aire debido a los comentarios que hicieron respecto al físico de Lucero Mijares.

Una persona cercana a la televisora habló con nosotros sobre la polémica que se generó hace algunas semanas y nos reveló: “Cuando el escándalo se desató, de inmediato les dijeron que debían ofrecer una disculpa pública, a lo que ellos se negaron. Tuvieron el atrevimiento de decir que no lo harían. Se justificaron diciendo que solo habían bromeado con lo que había dicho Lucero Mijares. Que, en todo caso, la culpa la tenía la joven”.

Según nuestro informante, la situación se complicó y el programa podría estar en la cuerda floja: “En la televisora consideran cancelar su programa, pues ha repercutido en crear una mala imagen de la empresa y han recibido miles de comentarios negativos en redes, además del rechazo de los anunciantes”.

Además, nuestra fuente nos confesó que el programa ‘¡Qué importa!’ tiene un bajo rating y esto sería una muestra de que al público no le gusta este programa. Si quieres conocer más notas como estas, da clic aquí y entérate de lo mejor de la industria del espectáculo.

Lucero habla de la polémica de su hija

El programa ‘Despierta América’ tuvo la oportunidad de hablar con Lucero y ella respondió las preguntas de los conductores, quienes también mostraron su apoyo a Lucero Mijares.

Alan Tacher, conductor del matutino ya mencionado, aseguró que le tiene un gran cariño a Lucero Mijares y mostró su molestia ante los comentarios desafortunados que hicieron los conductores Eduardo Videgaray, ‘el Estaca’ y Sofía Rivera Torres.

“Yo tengo ganas de preguntarte, por el cariño que te tengo a ti, por el cariño que le tengo a tu hija, lo sabes. Me dolió tanto como si fuera hacia mi hija y te lo digo honestamente. ¿Qué opinas de esta crueldad que hay en las redes sociales? Con lo que pasó con Lucerito (Mijares), todos estos comentarios, críticas, ofensivas terribles”. Alan Tacher

Tacher mencionó que él, como padre, no hubiera reaccionado de la misma manera que tanto Lucero como Manuel Mijares lo hicieron ante la complicada situación.

Alan Tacher “Estas personas, pseudoconductores para mi gusto, que tienen un programa no sé por qué, hablaron terriblemente y dijeron cosas muy ofensivas acerca de tu hija. Te lo vuelvo a repetir, como papá me dolió en el alma. ¿Cómo es posible que haya gente que diga estas cosas tan ofensivas? Tú (Lucero), la manera en que has reaccionado ha sido maravillosa, mis respetos, porque yo no sé qué hubiera hecho como papá".

Lucero agradeció las palabras de Alan Tacher: “Mi Alan, gracias por esa solidaridad, por ese cariño, que es lo que nos queda. Creo que es muy comprensible, como dices tú, que como papás, yo como mamá tengo que defender a mi hija ante todo lo que le pueda suceder siempre”.

La cantante mencionó que su hija tiene la suficiente fuerza para defenderse sola. Sin embargo, como madre no se pudo quedar callada ante las “bromas” que hicieron los presentadores.

Lucero “Ella tiene la fuerza suficiente y la seguridad para defenderse también. Ella sabe cómo afrontar o cómo confrontar estas cosas, pero es verdad que yo, como su mamá, siempre voy a tener que reaccionar y no me voy a quedar callada. Creo que lo que no viene al caso es la burla, la ofensa, sobre todo con una mujer joven que no ha dado pie, que no es polémica, que no se mete con nadie y que lo único que hace es respetar y disfrutar su carrera, que está empezando. Es una niña que, aunque tenga 19 años, no tendría por qué estar lidiando con estas cosas”.

Lucero revela cómo reaccionó su hija ante los comentarios

En esta entrevista, la actriz reveló por primera vez cómo fue que su hija, Lucero Mijares, reaccionó ante los duros comentarios que lanzaron los conductores del programa ‘¡Qué importa!’.

“Lo que hice cuando supe de este asunto fue simplemente platicarlo tal cual. Estábamos aquí en la casa, no me acuerdo si estaba bañándose o arreglándose, y le dije: ‘Ya se armó un zafarrancho en redes porque hay un montonal de gente cuidándonos y defendiéndonos y hablando bonito de ti. Hubo comentarios desafortunados de unas personas que tienen un programa’, entonces ya le empecé a contar.” Lucero

Lucero mencionó que le impresionó mucho la reacción de su hija, pues confesó que es una joven con mucha inteligencia emocional.

Lucero “Fíjate que su manera de reaccionar me sorprendió muchísimo, porque fue como: ‘Ay mamá, qué bueno que no se lo hicieron a alguien más, porque tengo amigas que son muy vulnerables y se sienten muy mal cuando hablan de esas cosas. Qué bueno que fue a mí, mamá, pues a mí no me afecta.’ Ella es tan centrada, tan fuerte, tiene una inteligencia emocional que es muy importante.”

Finalmente, Lucero dejó en claro que entiende la situación y la libertad de expresión, pero mencionó que también hay límites para ciertos “chistes”.