Marlene Favela rompe en llanto el último día de grabaciones de El Amor Invencible

Marlene Favela dio vida a la antagonista de la telenovela que produce Juan Osorio.



Marlene Favela, quien interpreta a Columba Villareal de Torrenegro en la telenovela El Amor Invencible, se despidió de su personaje entre lágrimas, este fin de semana durante la grabación del final de la producción.

La actriz de Rubí, Gata Salvaje e Infierno en el paraíso, quien interpreta a la antagonista de la telenovela protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar, se mostró muy conmovida durante el final del último capítulo de la telenovela.

“Lo disfruté no solo como actriz sino como persona, Juan gracias por la oportunidad de verdad fue un personaje maravilloso lo disfruté desde el día uno hasta hoy, Erik me guiaste me apapachaste, me disté ánimo, fuiste mi pilar y bastón”, expresó Marlene.

La actriz da vida a la villana en El Amor Invencible, producida por Juan Osorio. / Facebook: Marlene Favela

Marlene Favela dedicó unas palabras a Angelique Boyer, protagonista de El Amor Invencible, con quien ha sostenido algunas de las escenas más tensas y dramáticas dentro de la telenovela.

“Angelique eres una protagonista increíble, ching***, poderosa, linda”, comentó Marlene Favela en el video compartido por el usuario Alex Louvier en TikTok.

La telenovela de Juan Osorio, llegará a su fin este 2 de junio a las 9.30 pm por el canal Las Estrellas, tras esta producción se dio a conocer que Danilo Carrera se despide de las telenovelas para viajar a Miami con su madre, quien actualmente enfrenta el cáncer.