Danilo Carrera anuncia su retiro de las telenovelas para cuidar de su madre, diagnosticada con cáncer

Su último trabajo como actor sería al lado de Angelique Boyer en la telenovela ‘El amor invencible.

Fue en la última edición impresa del mes de febrero, del el año en curso, que TV Notas te dio a conocer el deseo de Danilo Carrera por alejarse de los reflectores y atender a su madre en esta dura etapa.

En ese momento, Danilo Carrera sorprendió a todos cuando anunció que, al terminar las grabaciones de ‘El Amor Invencible', telenovela que protagoniza junto a Angelique Boyer, se tomaría un descanso del mundo de la actuación.

Y como no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, lo cumplió y a través de sus redes sociales dijo adiós, temporalmente, a su carrera para dedicarse al 100 por ciento al cuidado de su madre. Bajo este contexto agradeció a la televisora que lo cobijo por 7 años.

Danilo Carrera anuncia su retiro de las telenovelas. / Instagram: @danilocarrerah



“Fuiste mi casa 7 años. Gracias por regalarme familia. Gracias Televisa. Última grabación”, escribió Danilo Carrera en sus historias.

En otro posteo, el actor compartió el momento en el que partió en un avión de regreso a su hogar.

“¡Qué viaje! ¡Qué aventura! ¡Que conquista! Puede que bastante tiempo sin vernos y nos extrañaremos mucho, también se inventarán historias sobre mí; aun así, te puedo prometer una cosa y solo una cosa, que cuando regrese, seré mejor”, escribió en la publicación.

Las muestras de afecto hacia el actor ecuatoriano no se hicieron esperar, ya que tanto compañeros como admiradores le desearon buen viaje.

“Te vamos a extrañar, pero sabemos por qué lo haces, cuida a tu mamá y disfruta a tu familia mucho, eres un gran hijo. Cuídate mucho y si algún día necesitas o quieres platicar, sabes que cuentas con nosotras para ser escuchado o leído”, “Buen viaje. Te deseo todo lo mejor para ti y para tu familia, espero verte pronto”, eran algunos de los mensajes.