Marta Ro, la coach que nos pide empezar con una “Hoja en blanco” este 2025

Este próximo 18 de enero a medio día, dentro de La teatrería en la CDMX se presentará la obra “Hoja en blanco”, impartida por la coach de vida Marta Ro, quien a lo largo de su experiencia nos ayudará a entendernos mejor con la vida, y procesar ciertas cosas.

¿De qué trata la obra de teatro ‘Hoja en blanco’?

En entrevista exclusiva con TVNOTAS, nos dice que “Hoja en blanco” nació después de la pandemia y la necesidad que encontró en reencontrarnos y saber hacía donde vamos, además de que la interacción con las personas es fundamental: “tenía ganas de conectar con la gente presencialmente, mi propia historia es una hoja en blanco donde la vida me ha brindado oportunidades y he aprendido a decir si y de eso se trata la obra, de vivir una vida de posibilidad y no solamente del “deber ser” o de las reglas sociales que nos imponen”.

“Empecé como actriz pero hace 18 años que entró a mi propio salón de entrenamiento y entiendo que la vida me puso en este camino para poder ayudar a las personas. Soy speaker, coach y actriz y tras la pandemia me puse a pensar cómo podría ayudar a las personas para que se entiendan mejor después de lo vivido y así surgió “Hoja en blanco”.

¿Qué es el teatro transformacional?

Lo llama teatro transformacional pues asegura que en ninguna obra existe esta interacción con el público: “Tocamos en el día a día que nos hace único pero también nuestra historia de vida que ha pasado y sobre todo, cómo manejarlo para entenderlo y salir adelante. Entran todos con una hoja y una pluma y vamos descifrando la vida que llevamos cada uno. Por eso es que es transformacional, porque realmente salen diferentes tras la puesta”.

La reacción de la gente es muy buena: “Una de las misiones de esta obra es que las personas que no creen en la terapia o que nunca han ido. Quizás en esta obra se abre nuestra psique. Una de las misiones de esta obra es romper el tabú que tuviste que vivir cosas terribles en tus niñez para que tu vida adulta sea así. A veces las cosas tan simples o sencillas nos hacen las personas que somos. El público sale feliz, entendiéndose más y aceptar que todos necesitamos esa ayuda”.

Con esta puesta, prevé que se haga cada cierto tiempo para seguir apoyando a las personas: “Algo muy bonito de la obra es que se habla de la temporalidad de la que estamos viviendo. La obra es una plática con el público. Entonces cada función es diferente. La siguiente será para el día de las madres y será mucho sobre ese tema, la relación que tenemos con la mamá y espero que en septiembre de este año ya se haga como una temporada”.

