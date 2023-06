Maryfer Centeno analiza mala actitud de la reina Camila durante su coronación

Maryfer Centeno asegura que la reina Camila estaba muy incómoda y nerviosa durante el evento previamente ensayado.

Este sábado se llevó a acabo la coronación de rey Carlos III y de la reina consorte Camila, quien durante gran parte de la ceremonia se dejó ver aparentemente incómoda y seria; aunque si bien, pudieran haber sido los nervios del gran evento y de todo lo que conllevaba, no se escapó de las críticas de los internautas.

Inclusive, el momento exacto en que se le ungió y se le puso la corona se volvió viral en redes sociales al grado de que la experta en análisis del lenguaje corporal, Maryfer Centeno, decidió hablar respecto a dicho momento irrepetible y transmitido a nivel internacional.

Maryfer Centeno analizó el momento en que la reina Camila recibió la corona / TikTok: @maryfercentenom

“El problema es la frialdad y la seriedad, mira, la están coronando, entiendo que no puede hacer muchas expresiones faciales, pero estas comisuras hacia abajo, se le llaman emociones crónicas que se ven reflejadas en la cara, es decir, que seguramente es una mujer que ha tenido muchísimas tristezas por muchísimo tiempo”, inició Maryfer Centeno.

Sin embargo, el análisis nos quedó ahí, pues acto seguido explicó que dichas arrugas más allá de ser con o sin causa, terminaron por ser un reflejo de las vivencias que ha tenido la ahora reina consorte Camila, quien además, no termina de entender su posición como monarca de Inglaterra.

“Yo no digo merecidas o no, no tiene nada que ver conmigo, pero merecidas durante tanto tiempo que se marcan las arrugas en la cara, es como las arrugas del estrés, la de los ojos cuando te ríes mucho, son emociones crónicas que se quedan aquí adentro. Noten como tampoco se termina de creer aunque lo está viviendo”, dijo la especialista.

“Se acomoda incluso, cuando generalmente aquí no hay tanto movimiento, ella sí se mueve. Es una mujer inteligente, llegó a ser reina. Aquí recibe La Corona, pero se puede ver que da una especie de orden, se le ve incómoda en la coronación que además fue ensayada”, agregó.

Maryfer Centeno analizó la expresión de la reina consorte Camila / Twitter: @Mariag_783

Acto seguido, se puede ver en el video que analiza Maryfer Centeno, a la reina consorte Camila acomodarse un poco la corona, la cual aparentemente le habría causado un poco de picor en la frente.

“Vamos a ver un cambio, se va a. Llenar de gracia, porque aquí todavía no se le ve la gracia. Y aquí está con una cara donde se nota enojada, molesta e incómoda, pero probablemente sea producto del nerviosismo, eso no lo sé, cómo reaccionaría alguien, aunque es. Gente que se ha preparado toda su vida para estar aquí, toda su vida para este momento”, concluyó la especialista en lenguaje corporal.

Cabe destacar que el análisis de Maryfer Centeno generó un sin fin de comentarios en redes sociales, en donde los internautas no dudaron en expresar que consideran que tuvo esa cara debido a todo lo que tuvo que pasar para poder estar ahí, sumado a que consideran que tiene un gran peso en su conciencia.

“A lo mejor siente inconscientemente que no tiene derecho a sonreír ni a ser feliz, por todo el pasado!!!!”, “no hay click con esa señora, solo Carlos la quiere”, “Tristeza noooo remordimiento siiii”, “no se puede alcanzar la felicidad encima de tanto dolor por más que hagan poker face el interior es exteriorizado”, “El contexto la pone incomoda, ELLA SABE MUY DENTRO DE ELLA QUE LA CORONA LE PERTENECE A DIANA”, Su rostro es un reflejo de lo que esta dentro de su corazón”, son algunos de los comentarios en redes.