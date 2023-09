Marypaz Banquells confirma que Michelle Salas no invitó a Alejandra Guzmán a su boda; revela las razones

Alejandra Guzmán había destapado que su hermana, Sylvia Pasquel, no escuchaba sus canciones en casa y que su nieta, Michelle Salas, no la había invitado a su boda.

Desde que TVNotas destapó en septiembre de 2022 que Alejandra Guzmán y su hermano Luis Enrique eran muy unidos, algo que era muy diferente a la relación que tenía con Sylvia Pasquel, las hermanas cada vez hacen más evidente su distanciamiento.

De hecho hace unas semanas, Alejandra comentó que era cierto que su hermana Sylvia no escuchaba sus canciones ni las de Luis Miguel.

“Sé que no pone mi música en su casa, ni la de Luis Miguel, pero a mí me vale mad…., yo tampoco veo sus novelas”, comentó Alejandra en una entrevista con Pati Chapoy.

Alejandra Guzmán confirma que la relación con su media hermana, nunca ha sido la mejor y que incluso prohibía su música y la de Luis Miguel en su casa / Facebook: Sylvia Pasquel/ Facebook: Alejandra Guzmán/Facebook: Luis Miguel

Por si no lo viste: Alejandra Guzmán confirma que Sylvia Pasquel prohíbe su música y la de Luis Miguel en su casa

Además, Alejandra dijo que debido al distanciamiento con Sylvia Pasquel y Stephanie Salas, Michelle Salas, su sobrina, no la ha invitado a su boda: “No me han invitado, pero ella sabe que la adoro. Es mi ahijada. Qué bueno que encontró su vida, qué bueno que está enamorada. Es una chavita muy inteligente y me da gusto que salga adelante por sí misma, sin utilizar a sus papás”, ventiló.

Ahora es Marypaz Banquells, media hermana de Sylvia Pasquel, quien sale en defensa de la actriz y desmiente a Alejandra Guzmán diciendo que ella ha estado en ocasiones con su hermana escuchando temas de la famosa cantante, por lo que no sería cierto que prohibe sus canciones.

“Yo estuve en Acapulco con Silvia, y oímos a Alejandra, así que eso está dudoso… oye, ¿pues cómo no?, si canta re bien y tiene buenas canciones, ¿por qué no oírla?”, contó.

Igualmente, Marypaz dijo que Michelle Salas no invitó ni a la preboda ni a la boda a Alejandra Guzmán debido al distanciamiento entre las hermanas, asi que dijo las razones, siendo supuestamente la diferencia de edad.

“Cuando Sylvita se estaba casando, cuando Sylvita se hizo mamá de Stephanie, Alejandra y Luis Enrique estaban recién nacidos. Entonces pues sí es mucho. La diferencia de edades te marca. Sylvia se casó muy joven, a los 18 años y se fue con su marido. Tuvo a su hija y empezó a hacer su vida, y pues ellos estaban en casa de su mamá recién nacidos. Llega un momento en que ya no se siente tanto, pero sí hay diferencias de edades”, mencionó sobre estos motivos que concuerdan con lo narrado por Alejandra Guzmán, quien también argumenta que no se lleva bien con Sylvia debido a esto.

Alejandra Guzmán le gritó a Sylvia Pasquel y Stephanie Salas en una ocasión para defender a Frida Sofía / TVNotas, Clasos e Instagram

No te pierdas: Qué fue lo que Alejandra Guzmán le gritó a Sylvia Pasquel y Stephanie Salas