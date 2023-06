Memo Aponte intentó quitarse la vida tras escándalo: “perdí todo”

El exconductor de Disney Club de TV Azteca y ahora influencer, Memo Aponte, contó lo difíciles que han sido los últimos años en los que asegura, lo perdió todo al enfrentar una dura acusación.

En 2019, Memo Aponte, conocido por ser la voz de doblaje de Nemo en la película Buscando a Nemo de Disney, fue acusado de supuestamente ‘engatusar’ a menores de edad para pedirles fotos comprometedoras.

Estas acusaciones llevaron al actor, conductor e influencer a “perderlo todo”, incluso estuvo a punto de perder también hasta la vida, según reveló en un reciente video de YouTube titulado, El Fin de mi Carrera.

En enero de 2019, Memo comentó que en los audios filtrados sí era su voz, sin embargo, mencionó que estos estaban “sacados de contexto” y sobre las imágenes que comenzaron a circular habían sido “manipuladas”; ahora en mayo de 2023, Memo dijo que en ese entonces se le etiquetó de “cosas horribles”.

El ahora conductor de 31 años de edad, indicó que perdió trabajo, estudios, amistades y hasta a miembros de su familia que comenzaron a dudar de él por las denuncias en su contra.

Memo contó que en efecto, la universidad donde había estudiado no le quiso entregar su título pese a haber terminado su carrera, y las críticas en su contra por este tema y las burlas al decir que daba cringe al disfrazarse de personajes de Disney a su edad, comenzaron a generar pensamientos suicidas en él al verse acabado y confesó que intentó quitarse la vida en 4 ocasiones, además de que casi pierde la voz al no comer por la depresión que padecía, lo que le provocó un pólipo en las cuerdas vocales por la acidez que producía.

“Fue el peor momento que he vivido en la historia de mi vida. Perdí todo. La familia comenzó a dudar de mí. Hubo muchísimas amenazas de muerte y cosas horribles y hoy lo puedo decir sin romperme en mil pedazos: me cuestioné mucho si realmente quería seguir viviendo, si realmente valía la pena seguir, ya no tenía ganas de vivir”, dijo.

Y agregó, “lo que más amaba en mi vida que era mi trabajo y lo que más me hacía feliz ya no estaba. El respeto de la gente, lo que creían de mi, todo eso se desmoronó de un día para otro, al final yo sentía que todo el mundo me odiaba y eso me daba razones para decir ‘¿entonces que hago aquí?’”

Memo intentó quitarse la vida en 4 ocasiones por la depresión que le ocasionó haber perdido todo / Instagram: @memoapont

Memo describió cómo fueron estos intentos de suicidio, mismos que presenció su entonces novia Moni, quien lo amaba pero no pudo seguir con él ante esta inestabilidad emocional, pese a que ya estaban comprometidos.

El conductor entiende que su ahora exnovia se alejara de él y le agradece haber estado en estos momentos tan complicados, aunque también dijo que en su último intento de quitarse la vida fue en donde entendió gracias a su mascota, que aún tenía un propósito en esta vida.

Fue así que gracias al apoyo de su mamá, su hermana y psicólogos, Memo logró salir adelante y defendió su forma de ser al disfrazarse diciendo que eso es lo que le gusta hacer a él sin importar su edad y es lo que le da felicidad y lo ha tomado también como terapia para estar en el presente y disfrutar de los buenos momentos.

Memo Aponte defiende disfrazarse de los personajes de Disney / Instagram: @memoapont

En los comentarios del revelador video del influencer, su exnovia Moni se hizo presente y le escribió, “orgullosa de ti, gracias por todo lo que aprendimos en esos años juntos. Fuimos el mejor equipo. Se necesitaron muchos pa’ tirarte y no lo lograron. Porque lo que no mata, te hace más fuerte. Gracias por siempre estar para este pinche chiquito (a todos los que han estado)”.