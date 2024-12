¿Memo Aponte realmente maltrata animales? El influencer reacciona a las acusaciones de sus exnovias

Desde hace algunos días, el nombre de Memo Aponte ha sido tendencia en redes sociales. Todo esto, debido a la serie de controversiales declaraciones hechas por sus exnovias, Shaddia Haddad y Mónica Rosales, en el más reciente capítulo del pódcast de ‘Un tal Fredo’.

Durante la conversación, Haddad y Rosales acusaron al influencer de supuestamente maltratar a sus mascotas. Incluso, llegaron a decir que intoxicaba a los animales con sustancias para, aparentemente, tranquilizarlas.

“Los perros son para él un peluche, o es como creemos que los quiere ver. Si el perro ladra, si el perro da lata, le da un gotero entero”, indicó Haddad.

Por si esto fuera poco, Mónica también mencionó que Aponte solía manipularla emocionalmente y hasta le hizo firmar un contrato de confidencialidad que le prohíbe hablar de ciertos temas, por lo que está recibiendo asesoría legal para tratar de liberarse.

Te podría interesar: Exnovias de Memo Aponte lo exhiben: Le acusan de maltrato a sus perritos, abuso psicológico y manipulación

Tras estas declaraciones, el creador de contenido compartió un video para redes sociales en el que, si bien no abordó las acusaciones sobre el presunto maltrato a su exnovia, admitió “sedar” a sus perros.

Según el también actor de doblaje, les da gotas de CBD (cannabidol) para calmar la ansiedad de sus mascotas, aclarando que este “tratamiento” es supervisado por su veterinario de confianza.

Memo Aponte

“Les doy gotas de CBD de uso veterinario y que me recomendó mi veterinario. Justamente porque cuando me vaya mucho tiempo, porque a veces me voy a trabajar, me voy a hacer ejercicio, estén tranquilas, porque son perros, muy ansiosos. Les llego a dar de estas unas dos gotitas”