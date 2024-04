Michelle Renaud revela que ha tenido muchos cambios en su cuerpo en este segundo embarazo

Michelle Renaud se encuentra muy feliz, está a tan solo unos meses de dar a luz a su segundo hijo, junto a su esposo Matías Novoa.

La actriz confesó que, aunque está muy contenta de ser madre, ha sufrido muchos cambios hormonales mes con mes debido a esta situación. Respecto a ello, reflexionó y dio un poderoso mensaje a las mujeres.

Michelle Renaud muestra su pancita de embarazo

Michelle Renaud sufre de celulitis por su embarazo

La actriz publicó una fotografía en traje de baño en su cuenta de Instagram y ahí escribió que su intención en este embarazo era ser una mujer fitness, pero la vida tenía otros planes. Mencionó que subió de peso más de lo común.

“Oye mi amor, ¿no crees que me está cambiando mucho el cuerpo? No sólo la panza del bebé, me están creciendo los cachetes, los brazos, ya no tengo músculo y la celulitis, ¡ni se diga!” Michelle Renaud

Michelle confesó que su esposo le ayudó en todo momento a aceptar este nuevo cuerpo que tiene: “Se me hace hermoso que, si bien me ve con la misma mirada de siempre, me ayuda a no sentirme mal por los cambios naturales de mi cuerpo”.

Michelle Renaud revela que ha tenido muchos cambios en su cuerpo / Instagram

Renaud mencionó que en este embarazo ha sentido un fuerte agotamiento y por eso no pudo cumplir su meta de ser una embarazada fitness.

Michelle Renaud “Fantaseaba con ser una embarazada súper fit. Según yo iba a marcar la pierna en estos meses de embarazo e iba a tener un cuerpazo, pero la vida quiso llenarme de un cansancio mortal, una flojera de otro planeta, una contaminación que no me da nada de energía, al contrario, me la tumba, un millón de cosas por hacer y bueno, mi cuerpo está a tope haciendo un bebé”.

Finalmente, Renaud espera enseñarles a sus hijos a siempre valorar su cuerpo y que tienen que respetarlo tal como es.