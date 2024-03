Michelle Renaud revela que se comerá la placenta de su bebé y cómo será su parto

El pasado jueves 29 de febrero se llevó a cabo la presentación de la telenovela “Marea de pasiones”, en la cual Matías tiene el papel protagónico. En dicho evento asistió su esposa Michelle Renaud, quien expresó que se siente muy orgullosa de su esposo, además de la relación que ha construido con él.

La actriz compartió si le afectaba ver a su esposo, Novoa, interpretando escenas románticas con Oka Giner en el melodrama que se estrenará el próximo lunes, 4 de marzo por el canal de Las Estrellas.

“Fíjate que sí dije ‘a ver, ¿qué siento?’, pero me daba mucha emoción, me encantó, la verdad es que se ve muy bonito toda la fotografía, la historia se me hizo buena”. Michelle Renaud

Michelle Renaud y Matias Novoa ya son marido y mujer / Instagram

Michelle Renaud habla de lo feliz que está en su embarazo

Renaud mencionó estar muy contenta por poder cumplir su sueño de formar una familia y sobre todo volver a ser madre.

“Me siento súper feliz, me siento súper afortunada, ahora justo estaba pensando cuando me tocaba estar ahí parada, que también sentía como mucha emoción y dije ‘de aquí sentadita me siento igual, me emociono igual, estoy igual de plena, y estoy viviendo una etapa bien bonita, pues sí, la soñé muchísimo tiempo, no voy a mentir a nadie”. Michelle Renaud

La protagonista de telenovelas también confesó que no desea vivir la experiencia del parto en agua, sino algo más tradicional.

Michelle Renaud “No, yo nunca he sido de agua. En mi casa sí, pero así sin agua. No, en Estados Unidos no (nacerá), pero fuera de aquí. Hay que viajarle”. Finalmente, Renaud comentó que es partidaria de comer la placenta después de dar a luz. “Yo lo hice con Marcelo y me fue muy bien. Supongo que con Milo lo haré igual”.

Michelle Renaud y Matías Novoa podrían estar esperando a su primer juntos / Redes Sociales

¿Es bueno comer la placenta?

Según el portal Mayo Clinic, hay ideas de que la placentofagia puede prevenir la depresión posparto, reducir el sangrado posparto, mejorar el estado de ánimo, la energía y el suministro de leche, y proporcionar micronutrientes importantes para la lactancia. Sin embargo, no hay pruebas de que comer la placenta aporte beneficios a la salud y no solo eso sino que puede ser perjudicial para quien la consuma porque en las preparaciones que algunas personas hacen, inlcuso cápsulas, no se eliminan por completo las bacterias y virus que puede contener.

La placenta es un órgano que nutre al bebé mientras está en el vientre materno, en crecimiento, mediante el intercambio de nutrientes y oxígeno y la filtración de desechos a través del cordón umbilical.

Esta información se tomó del artículo "¿Es seguro comerse la placenta?” de Mayo Clinic que puedes leer aquí.

