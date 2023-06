Mickey Santana, exactor infantil, renunció a obra de teatro tras la desaparición de Ana Victoria

Addis Tuñón reveló que, tras días de la desaparición de Ana Victoria, Mickey Santana abandonó sus redes sociales y renunció a la producción Crónicas de Salora, que estaba por estrenar en teatro.



Hace unos días trascendió que Miguel Santana Arellano (Mickey Santana) es el principal sospechoso de la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios.

En febrero de 2023, durante una show en Guadalajara como parte de su tour XT4S1S, Danna Paola subió a una niña al escenario y expuso el dolor que estaba pasando su familia, debido a que su madre se encuentra desaparecida.

Se Trata de Ana Victoria Ruíz Palacios, quien desapareció hace más de un año, el 14 de abril de 2022, cuando viajó a Ciudad de México para verse con su novio, el exactor de telenovelas infantiles, Mickey Santana.

La joven de 32 años viajó de Guadalajara a Ciudad de México para encontrarse con Mickey Santana. / Twitter: Fiscalía General Judicial del Estado de México

De acuerdo con los papás de Ana Victoria Ruiz Palacios, su hija se vería con Miguel Santana Arellano porque según él le iba a dar un anillo de compromiso, pero no se supo más de ella por lo que el actor es el principal sospechoso de su desaparición.

El exactor de Televisa Niños fue señalado por estar supuestamente implicado en la desaparición de una mujer / Facebook: Yo Soy Generación TN

Mickey Santana abandonó obra de teatro, a días de la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios

Addis Tuñón reveló en De Primera Mano que el exactor Mickey Santana dejó una obra de teatro, tras la desaparición de Ana Victoria.

No solo eso, el exactor desapareció de las redes sociales, de su plataforma de OF y reportó a la producción que no podría estar en la obra de teatro por problemas personales.

“Días después de que se da a conocer la desaparición de Viko, él sale por su propio pie de la obra en la que iba participar”, comentó.

Miguel Santana Arellano (Mickey Santana) es el principal sospechoso de la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios en abril de 2022.

Addis platicó con la producción de Crónicas de Salora, que le confirmó que, a pocas semanas del estreno, el actor notificó que no podría seguir en la obra de teatro.

“Platicamos con la producción, según lo que me cuentan esto llevo ensayos de 10 u 11 horas, el señor Mickey Santana estuvo varias semanas y a solo unas semanas del estreno se presenta con la producción y dice que por temas personales él no puede asistir”.

Mickey Santana, Naidelyn Navarrete y Daniela Luján en 2016 juntos, bautizo hija del exactor. / Instagram: Naidelyn Navarrete

Este dato refuerza su posición como principal sospechoso de la desaparición de su novia, quien lleva más de un año desaparecida.