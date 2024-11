Mikecrack llega a México: Entrevista exclusiva sobre su show y superación personal

Mikecrack llega a México este fin de semana para presentar su espectáculo infantil “Mikecrack y la superarma secreta”, producido por Alejandro Gou. El popular youtuber español con más de 50 millones de suscriptores, Miguel Bernal Montes mejor conocido como Mikecrack, nos cuenta en exclusiva sobre esta experiencia y su trayectoria.

Cortesía

Un show interactivo y lleno de magia

En una entrevista con TVNotas, Mikecrack revela los detalles de su espectáculo, que combina animación y realidad en un show interactivo con pantallas gigantes. “Queríamos acercar a la audiencia a los teatros de una manera muy divertida”, comenta el creador de contenido.

Miguel nos dijo: “Es un placer estar en México. Estamos con muchas ganas de ver la recepción de la audiencia. Es un show poco convencional. Como mi serie y todo lo que he hecho hasta ahora ha sido a través de pantallas con contenido digital y YouTube queríamos acercarlo a la audiencia a los teatros de una manera muy interactiva”.

Y nos explicó: “Una parte del show es animada. Tenemos unas pantallas gigantescas y desde esas animaciones salen los personajes reales al escenario e interactúan con el público”.

Cortesía

“La trama es muy cómica. Tiene su parte de acción. Hay canciones. El show que ya se ha presentado en España. Lo han mexicanizado y se ha agregado confetí. Lo han personalizado para que guste más. Acá el público es más cálido”.

En cuanto a cómo ha logrado sus más de 50 millones de suscriptores en YouTube nos comentó: “Es una locura. Siento que no soy consciente de la gente que es. Lo tengo normalizado, pero no dejo de agradecerlo”.

Cortesía

De la hiperactividad al éxito en YouTube

Mikecrack también comparte su historia personal, desde su diagnóstico de hiperactividad hasta su éxito en YouTube. “Fue un desafío, pero siempre conté con el apoyo de mi familia y amigos”, afirma. Descubre cómo este popular youtuber superó las adversidades y se convirtió en un referente para millones de jóvenes.

Miguel es una historia de éxito. En su infancia fue diagnostico con hiperactividad. “Era muy curioso, travieso. Yo estaba como en un mundo que no era hecho para mí, en un sistema educativo que no estaba pensado en personas como yo con esa situación, pero afortunadamente conté siempre con el apoyo de mis familiares y mis amigos para superar esos problemas. Empecé dando shows de magia desde muy niño y aunque hice una pausa para estudiar la carrera de Biotecnología, siempre supe que lo que quería era hacer vídeos para YouTube”.

En cuanto a cómo lo tomó su familia, nos comentó: “Mi mamá, muy mal, y mi papá me puso el desafío de que si lograba los números de otros youtuberos me dejaba y lo conseguí. Me siento súper pleno con lo que he logrado y ahora estar en México con este show que no se puede perder el público de TVNotas es un regalo maravilloso”.

No te pierdas el show de Mikecrack en el Centro Cultural Teatro 2 los días 9 y 10 de noviembre a las 11:00 y 13:30 horas. Puedes buscar los boletos en este enlace.