Muere Frances Sternhagen, actriz de Sex and the city a los 93 años

La actriz estadounidense Frances Sternhagen, conocida por su participación en series como Sex and the city y Cheers, murió a los 93 años.

De acuerdo con un comunicado que lanzó su familia, la actriz perdió la vida este lunes 27 de noviembre, pero hasta ahora confirmaron la noticia.

“Con gran tristeza compartimos la noticia de que nuestra querida madre, la actriz Frances Sternhagen, murió pacíficamente por causas naturales en New Rochelle, Nueva York, el 27 de noviembre de 2023 a la edad de 93 años”.

Frances Sternhagen murió a los 93 años / X

Además, John Carlin, uno de los hijos de Frances, posteó hoy un sentido texto acompañado de imágenes de la actriz.

John Carlin “Ella fue amada por muchos. Tengo mucha suerte de poder llamarla mamá, mi amiga, mi canción y pareja de baile… Sigue volando, Frannie. El telón baja sobre una vida tan rica, apasionada, humilde y generosamente vivida”.

Frances Sternhagen murió a los 93 años / X

¿Quién fue Frances Sternhagen?

Frances Sternhagen nació el 13 enero de 1930 en Washington D.C. Su debut en el cine fue en 1967 con Up the down staircase. Además, actuó a Broadway en proyectos como The sign in Sidney brutein’s window y Angel por nombrar algunas.

Frances también ganó dos premios Tony por mejor actriz de reparto: uno en 1974 por su participación en la producción de Broadway The good doctor, y el otro en 1995 por su papel enThe heiress.

Además, le dio vida a Esther Clavin, madre del personaje del cartero de Boston de John Ratzenberger, en Cheers.

También encarnó a la suegra de Charlotte York, Bunny MacDougal en Sex and the city del 2000 al 2002.

Frances Sternhagen murió a los 93 años / X

Descanse en paz, Frances Sternhagen.