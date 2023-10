Nando Estevané quién fue Julio regalado ¡se confiesa en bancarrota!

Nando Estevané, se encuentra desesperado y angustiado. De un día a otro sus cuentas bancarias se quedaron en ceros. Esto ocurrió a consecuencia de un problema fiscal.

Debido a esta situación, algunos de sus amigos comediantes, para ayudarlo, ofrecerán este jueves 26 de octubre el show “Una Noche de mucha risa, Alivianando a Nando” en el Teatro de la República de la CDMX.

Al respecto el músico y comediante, de 69 años, quién interpretó por muchos años al popular personaje Julio regalado, comentó:

“Tuve un problema fiscal, pero no me quiero meter en más broncas. Me dejaron sin dinero para no hacer el cuento largo, entonces lo que estoy haciendo es reunir a unos amigos comediantes que me están ofreciendo trabajar en un show especial este jueves 26 para ayudarme un poquito. Es un show con causa para reunir algunos recursos”. Nando Estevané

Sobre el espectáculo nos dijo: “Es en el Teatro República en la colonia Tabacalera, con Víctor Morelli, Jaime Rubiel, Javier Carranza El Costeño y Héctor Zuñiga El Norteño... Yo voy a estar presentándolos y estamos invitando a la gente para que se una. Aparte van a ver un show único y vale la pena ir porque va a ser súper divertido”.

Nando Estevané nos reveló que tiene fuertos problemas ecónomicos / cortesía del actor

Nando también nos confesó desde cuando tiene este problema: “Hace como tres semanas, de pronto no tenía ni un peso para comer. Estaba en un restaurante, traté de pagar con mi tarjeta una cuenta y me la rechazaron dos o tres veces. Dije no puede ser, saqué otra tarjeta y tampoco, abrí la app del banco y estaba en ceros la cuenta, como pude pagué y me fui corriendo al banco. El primer banco estaba vacío y al otro día fui al otro banco, también estaba en ceros”.

El actor prosiguió: “Después supe que había sido la autoridad y ahorita lo que necesito es tener recursos para seguir viviendo y ponerme al corriente. Yo no sabía que tenía este problema, porque es toda una historia. Es una deuda de un crédito fiscal de hace mucho y de pronto yo no me enteré que iba caminando eso, yo pensé que ya había prescrito, porque era desde el 2013 y resulta que no los contadores no me lo dijeron. La respuesta fue esa, que mis cuentas estaban en cero”.

Nando nos dijo que desde hace tres semanas ha sobrevivido sin un peso en la bolsa: “Me puse a vender algunos instrumentos, me hicieron el favor de pagarme un poquito en la ANDA”.

Su familia depende de él: “Sí, tengo un hijo que es actor Nando Estevané Jr. y de ahí comemos los dos, lo que tenía yo en los dos bancos y de pronto estar en ceros, se siente horrible porque no tienes nada. ¡Tengo que echarle ganas!”.

Y agregó: “Ahorita lo que más me interesa es que la gente vaya al show. Los espero a todos porque se van a divertir increíblemente por 400 pesos en el Teatro República. Para que la gente se entere y se vayan a vernos”.