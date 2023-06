Natália Subtil lanza contundente respuesta a Sergio Mayer tras revivir su polémica en LCDLFM

Natalia Subtil estuvo envuelta en una fuerte polémica tras haber iniciado una relación con Sergio Mori en el año 2016.

Sergio Mayer revivió la polémica en la que estuvo envuelto al lado de Natália Subtil, ex pareja de su hijo Sergio Mayer Mori y madre de su nieta, dentro de La Casa de los Famosos México.

Aquí, el actor dejó claro que estaba arduamente decepcionado por las declaraciones de Natalia en un pasado, pues habría dicho mentiras a petición de Raquel Bigorra, sobre el apoyo que recibía por parte de él y su familia, el cual supuestamente era nulo.

Y no solo eso, sino que presuntamente la joven prohibió a su familia paterna ser parte de la vida de la menor, así como una convivencia juntos.

El integrante de Garibaldi asegura que su familia sí ha apoyado a su exnuera. / Facebook: Sergio Mayer Bretón

Natália Subtil responde a las declaraciones de Sergio Mayer dentro de La Casa de los Famosos México

Fue así que Subtil no se quedó callada y reaccionó a las palabras de Sergio, donde lanzó un contundente mensaje hacia todo lo que se dijo de ella dentro del reality.

“Agradezco a Sergio Mayer por sus palabras. Y eso es un tip que voy a dejar por aquí: nunca mezclen los niños con el problema”, comenzó.

Así lo dijo Natalia Subtil:

Este fue el mensaje que lanzó Natália a Sergio Mayer. / Twitter:@nataliasubtil

Y agregó: “el apoyo que enviamos es para el abuelo de Mila, que siempre recibirá su apoyo incondicional. Nunca prohibí a mi hija de convivir con su familia paterna”.

Finalmente, la modelo brasileña dejó claro que ella nunca propició el “odio” en su casa, pues es de la postura de que los problemas familiares son independientes de los niños.

Natália Subtil habría inventado conflicto familiar en el programa Las tardes con la Bigorra. / Instagram: @nataliasubtil

“Mi hija ama su abuelo, y toda su familia. En mi casa no se enseña el odio, es puro amor! Así que no nieguen a sus hijos a la familia, independientemente de los problemas que tengan con ellos. Los niños no tienen la culpa!”, concluyó.