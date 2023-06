Sergio Mayer recuerda que Raquel Bigorra pidió a Natália Subtil que inventara conflicto familiar

El integrante de Garibaldi recordó el supuesto conflicto entre su exnuera y su familia y confirmó la versión que, en su momento, reveló Natália Subtil.

Sergio Mayer se sinceró con el público de La Casa de los Famosos México y contó el origen del supuesto conflicto entre su exnuera, Natália Subtil y su familia. Es conocida la guerra de declaraciones que ha habido entre el hijo del cantante y su expareja.

En constantes ocasiones, Natália Subtil ha acusado a la familia de Sergio Mayer Mori de no apoyarla económicamente y de dejarla sola. No obstante, el político ha salido en defensa de su hijo y ha tratado de desmentir las declaraciones de la modelo brasileña.

Por otra parte, el integrante de Garibaldi es uno de los nominados en La Casa de los Famosos México, por lo que, a unas horas de conocerse quién será el primer eliminado, el cantante quiso sincerarse con el público y, en una plática de madrugada, habló para las cámaras sobre varios aspectos de su vida, así como, su opinión sobre los participantes del reality.

Sergio Mayer recordó el origen del conflicto entre Natália Subtil y su familia. / Instagram: @sergiomayerb

Sergio Mayer habla sobre el papel de Raquel Bigorra en el conflicto con su exnuera

Frente a las cámaras, en una especie de monólogo, Sergio Mayer recordó el origen del supuesto conflicto entre los integrantes de su familia, pues, aunque Natália Subtil ya no sea pareja de su hijo, es la madre de su nieta.

Estoy a viendo la #LaCasaDeLosFamososMx y está bueno el chisme.



Hay pleito entre Raquel Bigorra y Sergio Mayer.



De Raquel hay antecedentes de que vendía chisme de sus amigos a varias revistas.



pic.twitter.com/5pSdeTf2Nd — Carla (@Crayolaverde03) June 11, 2023

Cuenta el político que, su exnuera estuvo como invitada en el programa Las tardes con la Bigorra y, según su versión, Raquel Bigorra le habría dicho a Natália Subtil que inventara un conflicto entre ella y la familia Mayer.

“Raquel Bigorra, yo tengo algo pendiente con ella que quiero hablar, lo quiero hablar aquí dentro de La Casa y que todos lo escuchen, porque hay un tema que tiene qué ver con mi nieta y la mamá de mi nieta, con Natália Subtil”, así comenzó su plática Sergio Mayer.

Raquel Bigorra habría pedido a Natália Subtil que inventara conflicto con la familia Mayer. / Instagram: @rbigorra

Recuerda el integrante de Garibaldi que su exnuera le comentó que Raquel Bigorra le dijo qué decir y qué no en su programa con el afán de generar conflicto por rating: “Es que tú no puedes decir que te llevas bien con tu suegro”, así le habría dicho la conductora a Natália Subtil previo a entrar al aire en su programa.

“No puedes decir que te llevas bien, porque entonces, no hay conflicto, eso no me ayuda, necesitamos algo más de choque”, dijo supuestamente Raquel Bigorra a la modelo brasileña.

Natália Subtil habría inventado conflicto familiar en el programa Las tardes con la Bigorra. / Instagram: @nataliasubtil

Asegura Sergio Mayer que convencieron a su exnuera para que dijera que no la apoyan: “La convencieron, la convencieron para que dijera que yo no lo ayudo y que ella está sola…” Dijo el político.

Asimismo, recordó que Natália vivió en su casa con su nieta y que, tanto su esposa, Issabela Camil, y sus hijas, “arroparon” a su exnuera y confiesó que “les dolió mucho” que Natália Subtil se expresara así de ellos.

Por su parte, hace unos años, en 2019, la propia modelo declaró en diversos medios de comunicación que, efectivamente, la producción del programa de Raquel Bigorra la había “convencido” de inventar ese conflicto familiar.

El integrante de Garibaldi asegura que su familia sí ha apoyado a su exnuera. / Facebook: Sergio Mayer Bretón

