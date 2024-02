¿Nicki Nicole ya olvidó a Peso Pluma? Se desatan rumores de romance con Bizarrap

Al parecer, Nicki Nicole decidió darle vuelta a la página, ya que hace unos días se hicieron virales unas imágenes de Peso Pluma paseando muy cariñoso con otra mujer en Las Vegas.

Debido a que la joven cantante regresó a la soltería, se comenzó a especular sobre un supuesto romance con el compositor Bizarrap. Todo comenzó porque los artistas coincidieron en el festival Vibra Urbana, el cual se celebró en Miami, y subieron al escenario para interpretar su colaboración “Mamichula”. Varios internautas notaron una química especial entre ambos.

El momento se volvió rápidamente viral, y la argentina realizó una transmisión en vivo en Instagram, en la cual respondió preguntas de sus fanáticos respecto a su supuesta relación con Bizarrap.

La joven descartó por completo que entre ella y el productor pudiera existir algo más que una amistad.

Además, la artista fue muy directa sobre su presunto pasado amoroso con el productor y detalló:

“Voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa y ya varios me la hicieron. No, no fui novia de Biza jamás en la vida”.