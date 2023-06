Niurka festeja la ruptura entre Daniella Navarro y Nacho Casano: “¿Cuánto les pagaron por la farsa?”

Daniella Navarro no se ha pronunciado ante el festejo de Niurka, sin embargo, pidió que ya no se hablara mal de su ahora expareja, Nacho Casano.

El pasado 25 de junio, Daniella Navarro anunció su separación definitiva de Nacho Casano, luego de un poco más de un año de relación, señalando que ya no era feliz y estaba “cansada” de fingir que lo era en redes sociales.

Aunque esto resultó ser una noticia triste para los fans de la ahora expareja, Niurka Marcos, quien fue la compañera de ambos en La Casa de los Famosos 2, se mostró contenta de que por fin terminaran su “farsa”.

A través de Instagram, la llamada ‘Mujer Escándalo’ compartió el comunicado de Navarro junto a un mensaje, en donde afirma que la audiencia ya sabía que su relación solo era una estrategia de publicidad.

Por si esto fuera poco, los tachó de “imbéciles” y “mediocres” por “subestimar” la astucia del público, por lo que espera que pronto salga a la luz el “pago” que, presuntamente, les habrían dado por sostener su “mentira” por más de un año.

Así reaccionó Niurka ante la ruptura entre Daniella Navarro y Nacho Casano / Instagram: @Niurka.oficial

Te podría interesar: Niurka Marcos explota contra Telemundo por sacarla de La Casa de los Famosos

“Ya sabíamos, imbéciles. Como subestiman a la audiencia. Todo fue planeado. Deberás, qué huev* y qué mediocridad. Lo que hay que averiguar es cuánto les pagaron por la farsa”, manifestó.

Pese a que, hasta el momento, no se ha pronunciado ante lo dicho por la cubana, Daniella Navarro les pidió a sus fans que no especularan sobre los motivos de su ruptura, ni hablaran mal de Nacho Casano.

“Dejen de especular. Siempre lo voy a querer y apoyar. No voy a permitir que hablen mal de él. Es un gran ser humano y siempre estaré para él cuando me necesite. Siempre mi hogar y mi familia estarán abiertos para él”, apuntó.

Daniella Navarro pidió un alto a las especulaciones sobre su ruptura con Nacho Casano / Instagram: @Daniellanavarros

El romance y ruptura de Nacho Casano y Daniella Navarro

Nacho Casano y Daniella Navarro se conocieron durante su estancia en la segunda temporada de La Casa de los Famosos versión Telemundo, estrenado en 2022, donde iniciaron un romance muy apasionado.

Aunque muchos creyeron que solo fue un truco para no ser expulsados del show, ambas celebridades continuaron su noviazgo afuera del reality.

Nacho Casano y Daniela Navarro comenzaron su relación en La Casa de los Famosos 2 / Instagram: @nachocasano

Mediante sus redes sociales, ambos se mostraban muy felices en su relación y muchos especularon que podrían hasta casarse en un futuro. Sin embargo, esto cambió cuando Navarro publicó un comunicado donde daba por terminada su relación.

Sin dar muchos detalles, la modelo simplemente dijo que ya no se sentía feliz y estaba cansada de fingir que lo era, por lo que decidió tomar un tiempo para ella misma.

“Yo, Daniella Navarro, ya no era feliz con muchas cosas y yo me quedo solo en los lugares donde soy feliz. Soltera y feliz. Fin el comunicado. Jamás me quiero convertir en una vida falsa de Instagram, (de eso) ya hay mucho”, indicó.

Te recomendamos: Daniella Navarro tacha de “envidiosas y frustradas” a quienes la critican por sus “arreglitos”