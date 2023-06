¡Nos da una lección de respeto! Jerry Velázquez al defender la libertad de quedarse o ¡salir del clóset!

Jerry Velázquez compartió para TVNotas cómo fue el proceso para decidirse y decir abiertamente que es gay.

Jerry Velázquez se ha convertido en un referente en la comedia musical, como también de la televisión. Ahora nos abrió su corazón y nos dice que está pasando por el mejor momento de su vida, pues a finales del año pasado decidió enfrentar al mundo y confesar que es gay.

Jerry Velázquez nos contó cómo se siente sobre su participación en el musical Mentidrags:

“Es un fenómeno, es algo que la gente disfruta y en el escenario sientes cómo estos artistas únicos y maravillosos se transportan a la gente y ellos los reciben y nos retroalimentan toda esa energía, por eso amo dar función, es mucha euforia, adrenalina”.

Lo más complicado es la peluca, pues la tienen que sujetar y sellar”, nos contó. / Luis Marin

“¡Magia total!, estoy muy acostumbrado a los musicales, amo el escenario y lo que Mentidrags me aporta es algo sensorial, energético, y bueno, agradezco mucho a la vida me presente estos proyectos que requieren retos para mí como actor, como cantante... y mira que tenía cuatro años sin hacer teatro musical, y regresar con esto es un gran regalo que la vida me dio”, nos confesó.

Como ‘Dulce’ “me parezco en que fui cercano a la iglesia”. / Luis Marin

Acerca de ‘salir del clóset’, esto nos dijo:

“Me siento muy liberado, tranquilo, orgulloso y valiente, porque también sé que….”

