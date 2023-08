Obra sobre tema drag celebró con Jerry Velázquez 100 representaciones: Todo el mundo habla de Jamie

La obra de teatro está basada en la historia del estudiante británico de 16 años, Jamie Campbell, alias Jamie New, quien sigue su sueño de convertirse en una drag queen y supera la intimidación, el rechazo y el bullying, apoyado por su mamá.



está basada en la historia del estudiante británico de 16 años, Jamie Campbell, alias Jamie New, quien sigue su sueño de convertirse en una y supera la intimidación, el rechazo y el bullying, apoyado por su mamá. Se presenta en el teatro Manolo Fábregas y está a punto de concluir temporada.

La obra Todo el mundo habla de Jamie se vistió de gala para celebrar sus 100 representaciones y el elenco se mostró muy emocionado por la ovación que recibieron en esta función especial.

Joaquín Bondoni fue el encargado de interpretar a Jamie en esta función y se llevó una gran cantidad de aplausos tanto por su talento actoral como vocal, además de que estuvo perfectamente acompañado en el escenario por María Filipini, Efraín Berry y Rogelio Suárez, entre otros.

La obra habla de temas como identidad, resiliencia y respeto, y encontrarse a pesar de los prejuicios sociales y está inspirada en el documental de la BBC “Jamie: drag queen at 16" de 2011.

Joaquín Bondoni alterna con Nelson Carreras y esta vez le tocó al primero dar la función de las 100 representaciones / Luis Marín

Los padrinos para esta ocasión fueron el actor Jerry Velázquez, el participante de Drag Race ‘Lolita Banana’ y el artista plástico Fabián Chairez.

Jerry se mostró muy emocionado y al subir al escenario comentó: “En esta obra se ve una fusión maravilla de actores experimentados con gente joven y se demuestra que nos podemos retroalimentar los unos a los otros y que se puede hacer una puesta de esta magnitud, de esta belleza con esta honestidad. Yo, hoy esta obra la puedo ver con la persona que amo, mi mamá, mi suegra, todos juntos, y eso es sensacional, que se pueda abrir la mentalidad de los papás y mamás, y siempre acepten a sus hijos”.

Jerry dedicó unas palabras al ser padrino / Luis Marín

Por su parte ‘Lolita Banana’ dijo: “A mí me encanta esta obra. La he visto varias veces y todas ellas me emociona mucho. Me siento muy identificado y es padre ver que tenemos una comunidad y que somos gente con tanta fuerza de gritar, bailar”.

Todo el mundo habla de Jamie se presenta en el teatro Manolo Fábregas y está a punto de concluir temporada, por lo que el elenco exhortó a todo el público a no dejar de ir al teatro para que no se la pierdan.