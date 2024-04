Novia de José Eduardo Derbez respondería al ‘hate’ tras la ausencia de Victoria Ruffo en el baby shower

El pasado jueves 28 de marzo José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron el baby shower de su primera bebé, Tessa.

Entre globos rosas y dorados, así como una bonita ceremonia, la pareja festejó en grande junto a sus invitados. ¡Todos los Derbez asistieron!

Instagram / @carlosrodriguez.bo

En las imágenes se puede ver a Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, su hija, Aitana; Vadhir y Aislinn Derbez y su hija con Mauricio Ochmann; así como a otros seres queridos quienes los acompañaron en esta fecha tan especial. ¡Sin duda la pasaron muy bien!

Sin embargo, Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo, habría brillado por su ausencia, dado que en ninguna de las publicaciones que los novios publicaron se vio a la actriz.

Instagram / @carlosrodriguez.bo

Critican a José Eduardo Derbez y a Paola Dalay por no invitar a Victoria Ruffo al baby shower de su nieta

Como era natural, esta situación llamó verdaderamente la atención entre usuarios, ya que sería la primera vez que Victoria Ruffo y Eugenio se reunirían por su nieta. Sin embargo, parece ser la pareja estaría evitando este encuentro a toda costa. ¡Les llovieron críticas!

Y es que, en la cuenta oficial de Instagram de Paola, usuarios no se han cansado de cuestionar a la joven sobre la ausencia de su suegra en el baby shower de Tessa. Muchos aseguraron que sería favoritismo por parte de la pareja hacia la dinastía Derbez, ya que ni siquiera a la familia de Paola tomaron en cuenta.

Instagram / @carlosrodriguez.bo

¿Habrá otro Baby Shower donde Victoria Ruffo estará invitada?

Sin embargo, la misma Paola volvió a reiterar que el evento de la semana pasada no será el único que lleven a cabo, dado que habrá muchos más baby showers para su bebé.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, la joven compartió algunos detalles del nacimiento de su bebé. No obstante, una usuaria cuestionó a Dalay sobre si habría un baby shower con su familia y ella respondió:

“Si, en el siguiente baby estarán mis papás”. Paola Dalay

En la historia de Instagram, la novia de José Eduardo Derbez no especificó si estará presente Victoria Ruffo en el siguiente evento de su bebé. No obstante, podría ser una posibilidad, dado que en este baby shower no estaría presente Eugenio Derbez.

Será hasta el próximo baby shower que se podrá confirmar si Victoria Ruffo será parte de este gran día, mientras tanto, ni la actriz ni José Eduardo se han pronunciado respecto a esta situación.