Óscar Burgos, ‘el Perro Guarumo’, estuvo a punto suic1darse debido a sus adicci0nes

Óscar Burgos, mejor conocido por su personaje de ‘el Perro guarumo’ fue el más reciente invitado a Entrevista con Yordi en la que dio a conocer diversos aspectos de su carrera profesional, así como de su vida privada.

El talento de Burgos lo ha llevado a ser reconocido a nivel nacional como uno de los comediantes más destacados de la industria, incluso, ha participado en exitosos programas como lo es Guerra de chistes.

Sin embargo, no todo en su vida ha sido color de rosa, ya que dejó claro que la fama no lo es todo, dado que se han hecho presentes las dr0gas, así como los excesos con la bebida, lo que lo ha llevado a entrar en un círculo vicioso que le pudo costar la vida.

Óscar Burgos revela que estuvo a punto de quitarse la vida

En esta ocasión, el famoso reveló algunos detalles de lo mal que la pasó cuando estuvo a punto de atentar contra su vida debido a las adicci0nes que padecía.

En la plática, el comediante comentó que al quedarse solo, luego de una fiesta con amigos, los malos pensamientos lo abrumaron y tomó la decisión de saltar de un segundo piso.

Burgos destacó que esta decisión la tomó luego de considerar que perdió a su familia por sus excesos y lo único que quería era que sus seres queridos dejaran de sufrir.

Oscar Burgos estuvo 3 meses en rehabilitación / Instagram: @oscarburgostv

“Estaba en una fiesta, se fueron mis amigos y dije: ‘Ni tengo amigos, ni tengo familia porque la perdí gracias a mis excesos’. Y decido aventarme de un balcón, me aventé. Dije: ‘Si me muero, van a dejar de sufrir’. Eso lo decides en un segundo”. Óscar Burgos

¿Cómo se salvó Óscar Burgos luego de saltar de un segundo piso?

Sin embargo, ‘el Perro guarumo’ relató que lo que le salvó la vida fue su pasado en el circo, ya que su experiencia lo ayudó a que, al caer, diera una maroma y no saliera afectado.

El comediante aseguró que todo sucedió muy rápido. No obstante, de la adrenalina se desmayó y amaneció en el hospital.

Instagram

“Pero como había trabajado en un circo, cuando caí me di una maroma y caí bien. Era un segundo piso. Eran las cuatro de la mañana y mi vecino me vio en la escalera; me desmayé. desperté en el hospital y mi mánager me preguntó por qué había hecho eso”, agregó.

Pese al mal momento que vivió, Óscar compartió que la historia terminó siendo graciosa, ya que al estar en el hospital las enfermeras vieron muy cómico que Burgos se aventó utilizando una playera de Superman.

Instagram

Óscar Burgos “En el hospital las enfermeras se reían porque me había aventado con la playera de Superman puesta. Ahí, Eugenio Azcarraga me dice ‘te vas a Oceánica mañana o bye del canal”.

Sin más, el famoso no comentó cómo fue que salió de esa terrible depresión, así como de los excesos. Sin embargo, parece ser que su vida ha dado un giro rotundo, puesto que sigue siendo muy exitoso e incluso está a la espera de la llegada de su bebé con Carolina Castro.

