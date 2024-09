Nuevo conductor de Ventaneando cubrirá a Daniel Bisogno

La salud de Daniel Bisogno ha acaparado nuevamente los titulares en los últimos días. Esto, después de haberse sometido a un trasplante de hígado la semana pasada. Dicha cirugía era sumamente importante para el conductor, quien ahora se encuentra en recuperación.

Desde mayo de 2023, Bisogno enfrentaba graves problemas de salud y fue diagnosticado con daño hepático irreversible, así lo reveló él mismo en abril de 2024.

Daniel Bisogno fue internado de emergencia en el hospital / Instagram: @bisognodaniel

Daniel Bisogno dado de alta tras cirugía de trasplante de hígado y agradece a su donador

Todo parece indicar que la cirugía del conductor de Ventaneando fue todo un éxito y su recuperación va viento en popa. Tanto así que el también actor de teatro ya hizo su primera aparición en redes sociales y en el programa de espectáculos de Ventaneando en la tarde de este miércoles.

Sin embargo, su aparición fue vía remota, donde agradeció el apoyo recibido y a su donante, y aunque se espera este pronto en el foro de TV Azteca al parecer parte de su recuperación, lo limitará a asistir, pero ya hay un conductor que tomaría su lugar en su ausencia.

Jesús Cisneros se queda a “ventanear” mientras Daniel Bisogno se recupera

Fue al inicio de la emisión de este 11 de septiembre, que el periodista y productor Jesús Cisneros, más conocido como Chuchu Cisneros, apareció en la sala de Ventaneando junto a Pedro Sola, Linet Puente y Rosario Murrieta.

En un principio no se anunció su visita y tampoco si se quedaría de fijo mientras Daniel Bisogno no estuviera en el programa.

Sin embargo, en X antes Twitter, fue Pedro Sola quien aseguró que su amigo, Jesús Cisneros, los acompañaría a “ventanear”

“Hoy es un día especial para Ventaneando. Nuestro compañero y amigo, Jesús Cisneros, que lo conocemos de toda la vida aquí en Azteca, nos va a acompañar a ventanear” Pedro Sola

En modo de juego, Jesús respondió que estaba muy contento de asistir, pero sobre todo que estaba cumpliendo órdenes de Pati Chapoy, líder del programa.

“Feliz de la vida, Pedrito. Fíjate que tengo una encomienda de la señora Chapoy que me dijo: ‘Ve y cuídame el changarro porque estos están haciendo lo que se les pega su gana’” Chucho Cisneros

Pedro se le quedó viendo y aseguró que “ella ni siquiera sabe que vas a estar aquí sentado, no te hagas” y en ese momento Jesús replicó “¿si no supiera no estaría?” Y Pedrito ya más calmado, le dijo que “sí, sabes que eres favoritisimo de la vida”.

Tras la cálida y graciosa bienvenida, en otras secciones ya no apareció a cuadro, por lo que no se sabe si su integración será definitiva o solo fue en está emisión.