Pancho Barraza agradece por “seguir con vida” tras aparatoso accidente automovilístico

El cantante Pancho Barraza aseguró que ahora ya aprendió a ser más precavido cuando está en carretera.

Luego del aparatoso accidente automovilístico que vivió recientemente en una carretera rumbo a Mazatlán, Pancho Barraza da más detalles del suceso y reconoce que está agradecido de que todo se haya quedado en pérdidas materiales.

En entrevista para Sale el Sol, el famoso intérprete explicó que ninguna de las dos partes tuvo responsabilidad en lo ocurrido, pues cree que el otro conductor no lo vio y golpeó su coche de manera accidental.

“Fue un accidente común, de esos accidentes que no es un descuido tuyo, ni de ellos. Yo creo que el individuo no me vio, no puedo asegurar si me vio o no porque no le pregunté. Él se fue. Estoy seguro de que, si me hubiera visto, no echa su tráiler encima de mi coche”, manifestó.

Bajo este panorama, contó que un segundo vehículo también impactó contra su coche, pero que, por fortuna, logró esquivarlos.

Pancho Barraza contó que dos vehículos impactaron en su coche. / Facebook: Poncho Barreca

“Bendito sea Dios que estoy bien, sí arremangó con todo el lado izquierdo de mi auto el tráiler que venía de frente. El otro, pues se llevó el lado derecho, pero no me pasaron por encima”, indicó.

Aunque su coche ya no tiene arreglo, destacó que se siente feliz de salir ileso del accidente, el cual le dejó una gran lección de vida.

Pancho Barraza promete ser más precavido

Ante el riesgoso incidente, Pancho Barraza admitió que ahora ya es más precavido al momento de manejar en carretera: “ser más precavido porque, cuando vas en carretera, se ve cuando hay riesgos y cuando no hay riesgos. Este era un riesgo que yo sabía que existía”, manifestó.

Tras haber dejado todo esto atrás, el cantante se está enfocando en las presentaciones que dará en varias ciudades de Estados Unidos: “es una bendición estar aquí, estar bien, estar sano, estar con vida y con mucha energía”, concluyó.

Pancho Barraza asegura que, tras su accidente, ahora está más motivado que nunca en su trabajo. / Facebook: Pancho Barraza

¿Cómo fue el accidente de Pancho Barraza?

El pasado 9 de mayo, salió a la luz un comunicado sobre el accidente de Pancho Barraza, en donde se detallaba que fue atendido por médicos y se encontraba bien.

“Queremos informales que la tarde de este 9 de mayo el señor Pancho Barraza sufrió un accidente automovilístico en el tramo de carretera que va de Tepic a Mazatlán”, explicaron.

Luego de esto, se filtró un video del propio cantante, el cual presuntamente iba dirigido a su pareja, en el que explicaba cómo estaba en ese momento.

Este es el comunicado que la agencia de Pancho Barraza emitió sobre el accidente del cantante. / Instagram: @starmediaconsulting

