Paolita Suárez se da una nueva oportunidad en el amor ¿con su ex?

Paolita Suárez se volvió tendencia hace un par de meses tras darse a conocer que amaneció hospitalizada en León, Guanajuato, luego de ser supuestamente agredida por su entonces prometido, José de Jesús.

La situación dio mucho de qué hablar en redes sociales, pues la integrante de ‘las Perdidas’ permaneció hospitalizada por varios días debido a los golpes que le propinó supuestamente su ahora ex. Incluso, ambos impusieron sus respectivas denuncias.

No obstante, la creadora de contenido le otorgó el perdón a José, por lo que la demanda no procedió.

Ahora, parece ser que la famosa se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, ¿con su ex?

Paolita Suárez se da una nueva oportunidad en el amor

Luego de la historia de terror que vivió Paolita con quien fue su prometido, la influencer demostró que se puede volver a ser feliz y presumió la romántica propuesta de amor que le hicieron en la playa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Suárez publicó una historia en la que documentó la propuesta que le hicieron la mañana de hoy en la playa.

“Paolita, ¿Quieres formar parte de mi nueva historia?”, se lee en el video junto a la canción Brillas de León Larregui de fondo.

Así fue el momento:

Sin embargo, Paolita no dio a conocer la identidad de la persona quien le prepuso iniciar una nueva historia. No obstante, denotó estar más que emocionada por esta situación.

Y es que en otra imagen se puede ver que se trata de un misterioso hombre. Sin embargo, no se alcanza a distinguir quién es.

Al momento, ‘la Perdida’ no ha dado detalles de la que sería su nueva relación. No obstante, muchos descartan que se trate de José de Jesús, dado que en una de sus más recientes transmisiones los mismos usuarios le dieron a conocer a Paolita que su ex ya tiene nueva pareja.

Ante ello, Suárez dejó claro que esa información no le es relevante. Por esta razón, dejó en ascuas a todos sus seguidores sobre quién sería el misterioso galán, quien le robó el corazón.