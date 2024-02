Papá de Daniel Bisogno estaría delicado de salud tras el fallecimiento de Doña Araceli

Durante el pasado fin de semana, dimos a conocer el sensible fallecimiento de María Araceli Bisogno, madre de Daniel Bisogno. De acuerdo con una publicación hecha en las redes sociales de Ventaneando, la madre del querido conductor perdió la vida por complicaciones derivadas de los dos contagios de Covid-19 que tuvo en su momento.

El vespertino de TV Azteca relató que Araceli había sido hospitalizada durante la madrugada del pasado viernes 23 de febrero por una “infección generalizada que no pudo superar”.

“Araceli Bisogno atravesaba una difícil situación de salud desde hace tiempo debido al Covid que contrajo dos veces. Su ingreso al hospital la madrugada del viernes pasado, fue a causa de una infección generalizada que no logró superar. Hoy descansa en paz”. Ventaneando

Tras este anuncio, diversos medios reportan que el padre del presentador, Don Concepción Bisogno, mejor conocido solo como Don Concho, también estaría delicado de salud.

Checa: Pati Chapoy revela causa de muerte de madre de Daniel Bisogno

Hasta el momento, no se han revelado más detalles de la situación. En tanto que los colaboradores y familiares de Daniel no han confirmado o desmentido esta información, por lo que se espera que pronto den alguna clase de pronunciamiento.

Cabe resaltar que Daniel y su padre son muy unidos. Si bien el conductor no suele hablar mucho de su vida privada, en su momento mencionó que su relación es “maravillosa” y que su padre es un gran ejemplo a seguir.

“La relación con mi papá es maravillosa, siempre ha sido muy buena. Cuando era chavo, era muy exigente. Fue muy estricto, no me dejaba llegar después de las 2:00 de la mañana, no me dejaba quedar en la casa de nadie, sí era muy enérgico. Insistía mucho en que estudiara porque es profesionista”, expresó el también actor de teatro.

Daniel Bisogno sigue hospitalizado / Instagram: Daniel Bisogno

Mira: Daniel Bisogno: así se ha deteriorado su salud

Hospitalización de Daniel Bisogno

El deceso de Araceli y la presunta crisis de salud de Don Concepción se dan a pocas semanas de la hospitalización de Daniel Bisogno. El presentador tuvo que ser internado por una infección en los pulmones.

A raíz de esto, fue intubado. Según su hermano, Alex Bisogno, el conductor de Ventaneando se encuentra “cada vez mejor”, por lo que muy pronto podría salir del hospital.

Por su parte, el productor teatral Alejandro Gou resaltó que Daniel se siente muy bien y “ya está bromeando y él tiene un motor muy importante que es su hija Micaela y su mejor papel es el de papá”.

Aparentemente, el conductor aún no sabe nada acerca del fallecimiento de su madre o los supuestos problemas de salud de su padre.

Te recomendamos: Muere Susana Ortiz, exvocalista del grupo Chicos de barrio

Le deseamos pronta recuperación a Daniel Bisogno y nos unimos a la pena que embarga a la familia Bisogno por el sensible fallecimiento de Araceli Bisogno.