Papá de Gomita le suplica que vaya al psicólogo tras LCDLFMX

En LCDLFM, Araceli Ordaz ‘Gomita’ causó polémica por su comportamiento. Sobre todo, al señalar a su papá de infiel, insinuando que había tenido una relación con la hermana de su mamá.

Recordemos que, en diciembre de 2023, ‘Gomita’ compartió en redes sociales que su padre y exmánager, Alfredo Ordaz, había sido declarado culpable de violencia física intrafamiliar por golpearla a ella y a su madre. Por esta razón, su papá tendría que cumplir una condena de un año de prisión y pagar una multa de 4 mil pesos. Al respecto, el señor Ordaz aseguró que no va a pisar la cárcel por falta de pruebas.

Papá de Gomita señala que su hija es bipolar

Le preguntamos al señor Alfredo y nos confesó: “Ella inventa sus propias historias. Quiere engañar a la gente, pero nadie le creyó. Dijo que me metí con mi cuñada y eso es otra mentira de la niña. Es fácil hablar de las personas, pero que me compruebe lo que ha dicho. Yo estoy tranquilo y en paz. Esperemos que las leyes hagan justicia y la verdad salga a la luz”.

La polémica familiar no termina / Instagram

“No pude ver mucho el programa. De lo poco que vi, les puedo asegurar que conocieron a la verdadera Araceli. Ella se inventa sus historias. Le gusta poner una cara y cuando te das la vuelta habla a tus espaldas. Es bipolar. Muchos que eran sus amigos se dieron cuenta de cómo es realmente. Mi hija habla de cada tontería que me duele que sea así”.

“Ella quiere fama. No le interesa pasar sobre quien sea con tal de conseguir lo que quiere. No importa si eres su amigo o su papá. Es una persona muy ventajosa”.

“Entró a LCDLFM como víctima. La gente no es tonta. Se la pasó diciendo: “A mí me trataron mal toda la vida. Apóyenme porque necesito ese dinero para recuperarme de lo mal que me trataban”. Jamás los maltraté. Nunca los golpeé ni los exploté. Son mis hijos”.

El papá de Gomita quiere que su hija vaya a terapia / Twitter: @LaCasaFamososMx

¿Hay reconciliación en la familia de Gomita?

Le preguntamos si pronto llegará la reconciliación con sus hijos: “No lo sé. Si ellos creen que estando distanciados de mí están bien, no hay problema. Yo no voy a dar el primer paso para arreglar las cosas. Que lo haga ella. No tengo nada que perdonarle. A pesar de lo que dijo de mí, es mi hija. Sin embargo, estoy abierto a arreglar las cosas”.

‘Gomita’ también comentó en el reality que había sido golpeada por su hermano Freddy: “Jamás. Como hermanos tenían discusiones. Mi hijo no es violento. Espero que se arreglen pronto”.

Don Alfredo concluyó que ‘Gomita’ necesita ayuda especializada. “Le hace falta ir a terapia con un psicólogo de verdad, y que no sean sus amigos. Un amigo te va a decir lo que quieres escuchar. Ojalá que asista a terapias y no dañe a la gente”, finalizó.

