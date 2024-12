¿Papá de Nodal “bloquea” la carrera musical de Johnny Cortés?, el productor musical responde

Hace algunos días, Johnny Cortés, exvocalista de ‘Los plebes del rancho’, hizo fuertes acusaciones contra Jaime González, papá de Christian Nodal. En una entrevista, el artista señaló que Jaime, quien maneja la empresa que representa a su antigua agrupación, no solo lo “sacó” de la banda, también está limitando su carrera musical.

Según Cortés, el padre de Nodal no quiere darle su carta de retiro para que comience su carrera como cantante de manera libre. Incluso, le llegó a pedir dos millones y medio de pesos para darle dicho documento.

Si bien después le dijo que ya no ocupaba el dinero, se negó a negociar con él, sin importar que estuviera dispuesto a firmar un nuevo contrato con JG Music: “Me dijo: ‘necesito que cumplas, si no vamos a ver cómo nos vamos a arreglar y no tengo tiempo para tus ma…”, señaló.

Por si esto fuera poco, el joven indicó que su primer sencillo en solitario había sido “tumbado” de todas las redes sociales. A raíz de esto, señaló que iniciará acciones legales en contra de Jaime.

Papá de Christian Nodal le responde a Johnny Cortés

Jaime González, a través de un comunicado emitido por JG Music, aseguró que las declaraciones de Johnny Cortés eran “irresponsables” y señaló que él todavía tiene un contrato con la empresa, por lo que debe seguir grabando para su disquera.

“Queremos dejarles saber que, debido a las irresponsables declaraciones emitidas por el Sr. Juan Jesús Ramírez Cortés (Johnny Cortés). La postura de la empresa es la siguiente: Efectivamente, el Sr. Cortés tiene un contrato con ‘La Empresa’ y durante la vigencia del mismo, el artista está obligado a grabar única y exclusivamente para la empresa”, indicó

Papá de Christian Nodal niega truncar la carrera de Johnny Cortés

Sobre lo sucedido con el primer sencillo en solitario del cantante, se mencionó que, al tener un contrato vigente con la empresa, no podía grabar canciones en otro lugar que no fuera la disquera.

“Cualquier material artístico que se distribuya por otro conducto constituye una violación evidente a lo acordado y firmado, situación que será combatida inmediatamente por los medios legales correspondientes”, expresó.

Para finalizar, se dijo que este mensaje sería la única respuesta que se dará sobre el tema, pues, a partir de ese momento, el asunto se manejará mediante abogados.

“La acción de salir hablar sin fundamentos reales, habla de un empoderamiento iluso de la gente que a veces creemos está de ‘nuestro lado’, sin contemplar que dicha irresponsabilidad a la larga no es la mejor opción. Queremos dejar claro que esta será la única réplica que realizaremos como empresa acerca de este asunto, dejando todo en manos de nuestros abogados”, concluyó.

¿Quién es Johnny Cortés, el artista que acusa al padre de Nodal de truncar su carrera?

Johnny Cortés es un cantante originario de Zacatecas, nacido el 6 de octubre de 1999. Hace algunos años, se unió a ‘Los plebes del rancho’ como vocalista, poco después del fallecimiento de Ariel Camacho, antiguo cantante de la agrupación.

Hace poco, dio a conocer que había salido de la banda. En aquel entonces, mencionó que el resto de los integrantes decidieron “sacarlo”. No obstante, después contó que todo había sido orquestado por Jaime González. Hasta el momento, el joven no ha respondido a las declaraciones del productor musical.

