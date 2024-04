Pati Chapoy arremete contra la tía de Ginny Hoffman por tachar a Héctor ‘N’ de “monstruo”

Hace poco, Héctor ‘N’ recibió una nueva sentencia por el delito de abuso s3xu4l en contra de su hija Alexa, producto de su matrimonio con la actriz Ginny Hoffman.

Recordemos que, en 2023, el actor ya había sido condenado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores. Sin embargo, Daniela Parra, su otra hija, así como su defensa, interpusieron un recurso para apelar esta condena.

Tras mucho tiempo de espera, la audiencia de apelación se llevó la audiencia de apelación, la cual no resultó favorable para la celebridad. El juez además dictó una sentencia a 13 años y 10 meses, más un monto por reparación del daño por el delito de abuso. Esta sentencia fue explicada al acusado este 4 de abril en una audiencia, tras la cual, su defensa prepara la argumentación legal.

En medio de este caso controversial, Edith Adler, tía de Ginny Hoffman, lanzó una serie de videos en los que pide un alto a las críticas en contra de su familia y asegura que Héctor “es un monstruo” que también habría agredido a Daniela.

Héctor N recibió una nueva sentencia / Facebook: Héctor Parra

Pati Chapoy arremete contra la tía de Ginny Hoffman

En la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy habló sobre la nueva sentencia de Héctor ‘N’ y arremetió en contra de la tía de Ginny Hoffman por usar “un medio como lo es internet” para decir “una sarta de estup1dc3es en contra de Daniela y acusar sin fundamentos”.

“¿Por qué se mete? Si hablamos de monstruos, más monstruo esta señora. Se está llevando una denuncia, una demanda, que le van a interponer. (Es) la tía metiche”, expresó.

El resto de los conductores concordaron con su opinión, principalmente, Mónica Castañeda, quien señaló que Adler tenía todo el derecho de decir lo que piensa, pero sin “atacar” a Héctor o su familia.

Al retomar la palabra, Pati recordó que, a lo largo de los años, algunos miembros de la familia Hoffman han declarado que sufrieron 4bus0 por parte de parientes cercarnos y no recibieron apoyo.

“Seguramente, la que se quedó callada, en esa ocasión, fue la tía” Pati Chapoy

Hasta el momento, Ginny Hoffman o su tía no se han pronunciado ante las críticas que hizo Pati Chapoy y el resto de los conductores de ‘Ventaneando’.

Ginny Hoffman y Alexa Parra, en agosto de 2020, durante una conferencia de prensa que ofreció por el caso en contra de Hector N por abuso sexual en agravio de su hija. / Classos

¿Habrá demanda en contra de la tía de Ginny Hoffman por difamación?

Tras la audiencia de lectura de la nueva sentencia contra Héctor N, Samara Ávila, abogada del actor, señaló que su defendido está muy molesto por las declaraciones que la tía de Ginny Hoffman hizo en contra de Daniela Parra.

“Él me hizo saber que no tiene el gusto de conocer a la señora (la tía de Ginny Hoffman). No sabe por qué se refiere así y mucho menos por qué se expresa así de Dani. No le gusta que toquen a su hija (Daniela) y jurídicamente me encargó que obviamente veamos las opciones”, dijo.

La abogada explicó que dicha querella sería por daño moral, pues la señora no solo usó el nombre completo de Héctor ‘N’ y su hija Daniela, sino que también no mostró ninguna prueba de sus dichos. No obstante, esto no sería nada fácil, ya que Edith vive en Estados Unidos.

