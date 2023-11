Pepillo Origel lamenta la tragedia en la que perdió la vida su ex prometida

Hace unos días, Juan José Origel fue entrevistado por Jorge ‘El Burro’ Van Rankin en YouTube. Durante la conversación, Pepillo abrió su corazón sobre una de las experiencias más devastadoras que vivió.

El conductor de Con permiso recordó que en el pasado estuvo a punto de casarse con una mujer guanajuatense.

“Me iba casar, fui novio de las más guapas de León, tenía buen rollo, era un galanazo. A parte era el director de sociales en el periódico AM de León”, comentó Pepillo.

Agregó: “Tuve una novia que quise mucho, hasta que llegué con Paty, con quien me iba casar, estaba enamorado, tenía todo arreglado, mi familia feliz, ya traía el anillo, pero de repente yo sentí que no me debía casar”. Juan José Origel

El conductor prefirió hablar con ella: “Le hablé de muchas cosas, fui muy honesto y me respondió que no le importaba, que se quería casar conmigo. Pero finalmente decidimos que no, era mejor así. Le dije que prefería dejarla en libertad”, recordó.

Pepillo lamenta fallecimiento de su exprometida

De acuerdo con el conductor, hace apenas unas semanas se enteró que su exprometida falleció en un accidente en casa, noticia que le afectó, debido a que fue una mujer a quien quiso en su vida.

“Hace poco me la encontré en León, guapísima. Ahí la vi y platiqué con ella y todo, pero a las dos semanas, se divorcio de su esposo, y en la mañana bajó por su fruta y al subir a su recámara se cae y se m4ta”, dijo.

“Fue hace como 5 meses, se cayó desde las escaleras, se abrió la cabeza y m*rió. Me acabo de enterar, ay no pobrecita. Me afectó, fue una señora hermosa, sus papás divinos, su mamá una señora divina, una tragedia”, mencionó Pepillo Origel.