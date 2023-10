Periodista deportivo critica a Saúl Canelo Álvarez por su pelea contra Jermell Charlo: “Una farsa”

Hasta el momento, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no se ha pronunciado ante estos comentarios.

El pasado 30 de septiembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez enorgulleció a todos los mexicanos al derrotar a Jermell Charlo y conservar los cuatro cinturones que lo avalan como campeón en la categoría de peso supermediano.

En medio de las celebraciones, el periodista deportivo Fernando Schwartz se le fue con todo al atleta y aseguró que su triunfo no fue más que una “farsa”, pues considera que aún no ha hecho lo suficiente para ser un verdadero “campeón”.

“Quien haya quedado contento con la pelea de Canelo esta noche y lo considere el mejor libra por libra, muchas felicidades. Para mí una farsa más como cada mayo, como cada septiembre, donde ‘Canelo’ Álvarez es campeón del mundo, pero no luce, no da espectáculo, es aburrido”. Fernando Schwartz

De acuerdo con el experto, el pugilista tenía todo para dar una buena pelea contra el estadounidense y lo desaprovechó: “Hace subir de peso a un rival 14 libras y aun así tampoco lo puede noquear”.

Mi opinión. Otra noche de terror. Ya mejor que pelee en Halloween pic.twitter.com/OUwd0Z5DCD — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) October 1, 2023

Recordó el enfrentamiento entre Canelo y el boxeador británico, John Ryder, hace algún tiempo, donde, a su considerar, también decepcionó con su desempeño.

“Los abucheos en Las Vegas no solo fueron para Charlo. Fueron también para Canelo que prometió noquear. En Guadalajara, cuando derrotó a Ryder, el abucheo no fue para Ryder. Fue también para Canelo, pero claro, cada quien escucha lo que le conviene y toma lo que le viene mejor”. Fernando Schwartz

Finalmente, aseguró que Saúl no escucha las críticas por su “gran ego” y dijo extrañar las épocas de Julio César Chávez: “El ego de Saúl Álvarez no le permite escuchar críticas. No le permite aceptarlas y no puede. Las noches de ‘Canelo’ son espantosas y cómo añoro las grandes noches del gran campeón mexicano, Julio César Chávez”, concluyó.

Para Fernando Schwartz, Canelo no es más que una farsa del boxeo mexicano / TV Azteca

Internautas reaccionan a las críticas

Por supuesto, la contundente opinión de Fernando Schwartz no pasó desapercibida en redes sociales y tuvo muchas reacciones divididas. Si bien algunos internautas le dieron la razón, otros salieron en defensa de Saúl e insultaron al experto.

“Desde que yo recuerdo, estás moleste y moleste con el Canelo. Solo estás ardido”, “Pienso lo mismo que tú”, “Totalmente de acuerdo”, “La pura verdad”, “Mejor quítate el cilantro en el diente”, “Viejo p3nd3j0”, “La gente no entiende que Canelo es un fraude”, señalaron algunos comentarios.

Aunque muy celebrada, la pelea Canelo vs Charlo también causado mucha controversia / Facebook: Canelo Álvarez

