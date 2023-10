Julio César Chávez insulta a los boxeadores previos a la pelea del Canelo vs Charlo: “Se hacen pen…”

Ramos y Lubin protagonizaron la pelea previa al encuentro entre Canelo y Charlo.

Sin duda alguna, la reciente pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo en Las Vegas trajo muchos momentos destacables. Entre ellos, se encuentra la épica entrada del mexicano junto a Santa Fe Klan y la interpretación del Himno Nacional por parte de Danna Paola.

Sin embargo, la polémica no pudo faltar y Julio César Chávez fue quien dio la nota. Previo al enfrentamiento pugilístico, Chávez soltó insultos, sin importarle estar en plena transmisión para televisión abierta. Todo sucedió mientras comentaba la pelea entre Ramos y Lubin, quienes, pese a tener que “calentar motores” para el evento principal, solo lograron decepcionar a los epectadores por su desempeño, que según Chávez, dejó mucho que desear.

Si bien Julio César y el resto de los comentaristas de TV Azteca ya habían mostrado su inconformidad en los primeros rounds, el famoso exboxeador finalmente explotó e insultó a los peleadores por su bajo rendimiento.

Julio César Chávez mentando madres y diciendo que se bajen a chingar a su madre a los 2 boxeadores de la pelea previa a la de canelo vs charlo 😂 pic.twitter.com/U5BAjF1GYd — Danydrugs (@DanydrugSS) October 1, 2023

“¡Ch1g4d4 madre! Los dos c4br0n3s se hacen p3nd3j0s, la neta. Con todo respeto ¡Ya sáquense a ch1ng4r a su m4dr3!” Julio César Chávez

Ante esto, Rodolfo Vargas se sorprendió y gritó: “Y el campeón se prende”, a lo que Julio César solo se limitó a pedirle una disculpa al público por sus acciones y decir que los asistentes se veían muy enojados por el desempeño de los peleadores.

“Perdón, Rodo, por favor, la gente está enojada, enc4br0n4d4”, puntualizó, mientras que el resto de sus compañeros trataban de tranquilizarlo.

Julio César Chávez pidió una disculpa al público por su exabrupto / Facebook: Julio César Chávez

Internautas reaccionan a lo sucedido

En medio de las celebraciones por el triunfo de Canelo, los internautas hicieron tendencia el nombre de Julio César Chávez por los insultos que dio en televisión abierta. Aunque muchos tomaron su exabrupto con humor, otros simplemente lo consideraron como una “falta de respeto” hacia los televidentes.

“Fue lo mejor de la noche”, “Fue una falta de respeto”, “¿Por qué no dijo lo mismo en la pelea del Canelo? Si fue igual o peor”, “Ya no hay pudor. Chávez nunca ha sabido de eso”, “Tiene todo el derecho de decirlo, pues fue el mejor”, “Bien loco”, “Pues mentiras no dijo”, señalaron algunos usuarios en redes sociales.

Hasta el momento, Julio César Chávez no ha hecho comentarios sobre lo sucedido y solo se ha limitado a compartir algunos momentos de la noche mediante redes sociales.

Julio César Chávez se mostró muy contento por ser uno de los comentaristas para la pelea entre Canelo y Charlo / Instagram: @jcchavez

