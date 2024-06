Peso Pluma desmiente rumores de IA y confirma nuevo corte de cabello con divertida foto

A lo largo de esta semana, Peso Pluma ha sido tendencia en redes sociales por una fotografía en la que aparece luciendo un nuevo corte de cabello, el cual, para muchos, lo hace ver más “elegante”.

Hace unos días, el cantante compartió una foto en la que se le pude observar tomándose una foto en el espejo. Si bien la mayoría de su cara es tapada con su teléfono, se puede apreciar que su cabello luce diferente.

Tras su publicación, se viralizó una foto a blanco y negro en la que ve al mexicano portando una camiseta blanca y su nuevo corte de pelo.

Debido a que la última imagen no se compartió desde las cuentas oficiales de la ‘Doble P’, generó un intenso debate en internet. Si bien para muchos aplaudieron su “cambio de look”, otros aseguraron que, probablemente, era una foto generada con Inteligencia Artificial (IA).

Peso Pluma ¿desmiente uso de IA?

En medio de todas las dudas, el intérprete de ‘Ella baila sola’ aprovechó sus redes sociales para compartir una foto en el que confirma su nuevo cambio de look.

En dicha imagen, se ve pedazos de cabello en el suelo, revelando así que decidió adoptar una nueva imagen y había dejado atrás su característico pelo largo.

Si bien el artista sí se cortó el pelo, para muchos aún queda la duda sobre el resultado y si realmente es como la fotografía que se hizo viral.

Pese a que el misterio del nuevo estilo de Peso Pluma no está totalmente resuelto, muchos internautas se mostraron felices de que decidiera cambiar su corte, ya que, a su considerar, “no se veía bien ni nada profesional”.

Peso Pluma vio que todos estaban emocionados por su foto con IA y oficialmente se despidió de su Mullet. pic.twitter.com/q5SZhmDliR — Ray! (@RayOne__) June 1, 2024

Peso Pluma confiesa que su característico corte fue un “error”

Cabe destacar que, semanas antes, el mismo cantante admitió que su característico corte había sido producto del “error” de un estilista en Colombia. Durante su invitación al programa de “The Jimmy Fallon Show” relató la divertida y peculiar anécdota.

“Fui a hacer un video allá mientras estudiaba la carrera y, como simplemente lo estaban haciendo mal, cuando me vi al espejo me di cuenta de que en realidad no estaba tan mal. Así que lo conservé", dijo.

Pese a todo, reconoció que su peinado ha tenido una fuerte influencia, principalmente en los niños, por lo que decidió mantenerlo por la respuesta positiva del público: “Se volvieron locos”, indicó.

