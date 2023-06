Pilar Montenegro reaparece, tras alejarse por una supuesta enfermedad

¿Se alejó del mundo del espectáculo por una enfermedad? Pilar Montenegro

Por su cumpleaños número 51, Pilar Montenegro reapareció en redes sociales, luego de 9 meses de ausencia de su perfil de Instagram.

“Festejando mi cumpleaños”, escribió la exGaribaldi en su cuenta, junto a un video donde está en una fiesta cantando su éxito Quítame a ese hombre.

Aunque el video y la nueva señal de vida de la cantante emocionó a sus fans, la realidad es que el video que compartió no es reciente, según se dieron cuenta algunos de sus seguidores, y hasta los propios conductores de Ventaneando confirmaron al presentar el material en el programa.

Sin embargo, esto no impidió que la cantante recibiera mensajes de felicitaciones por parte de sus admiradores, quienes han estado atentos a ella, debido a que desde su desaparición del ojo público, se habló de que podría padecer una enfermedad degenerativa.

“Me alegraste mi día viendo tu post, gracias a Dios que te mantienes tan bien”; “Feliz cumpleaños Pili y sigue así de buena onda”; “Feliz cumpleaños hermosa y que Dios te sane de todo mal y qué triste que ya no puedas hacer lo que te gusta que era cantar”; “Felicidades, Dios te bendiga”, “Hermosa, tanto tiempo alejada de los escenarios, regresa please (por favor)”; comentaron.

Pati Chapoy incluso reiteró lo de su supuesta enfermedad en Ventaneando recientemente, diciendo que Pilar Montenegro estaba “muy malita” de salud.

A través de los comentarios de la publicación, la cantante agradeció a los más de 5 mil seguidores que le dejaron un ‘me gusta’ o algún comentario en su post y dijo, “Qué bellos mensajes, gracias por hacerme recordar que existe tanto amor, aún con el tiempo, los amo y los tengo siempre en mi corazón”.

Pilar Montenegro agradece felicitaciones de cumpleaños y buenos deseos / Instagram: @pilarmontenegromx

Algunos otros seguidores la criticaron por compartir un video de tiempo atrás, en lugar de mostrar cómo luce actualmente, pues el pasado 31 de mayo llegó a los 51 años.

“Qué triste vivir de glorias pasadas, pero en fin”; “¿De qué año será ese video? Ojalá y algún día regrese a la televisión, mientras tanto espero que se encuentre muy bien de salud, sus fans nunca la olvidamos”, fueron algunos otros de los comentarios.

Pilar Montenegro se alejó del ojo público / TV Notas

Recordemos que a través de esta misma cuenta de Instagram, pero en julio de 2022, Pilar aclaró los rumores sobre su salud y también, con motivo de su cumpleaños dijo, “No les había compartido este video de mi cumpleaños. Estoy muy agradecida y bendecida con todas las personas que me rodean, amigos que son mi familia. Los amo. Vámonos… hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por sus mensajes, etc, pero no estoy en silla de ruedas, y gracias a Dios aún tengo la edad para correr o trotar?? Jajaja. A pasarla rico, en unas ricas vacaciones”.

Por si fuera poco, la cantante se solidarizó con Mónica Dosetti en aquel momento, pues se había destapado que había sido maltratada por su hermano cuando se encontraba en silla de ruedas, “Hoy al ver ese video, que por todos lados circula me rompió el alma, el ver a una querida y vieja amiga sufriendo y siendo abusada de esa manera, da impotencia y coraje, solo quiero que sepas mi querida Mony, que no estás sola, alza tu voz. Te mando un abrazo lleno de mucho cariño”, mencionó.