Poncho de Nigris revela que ya está pensando en el retiro, ¿crisis existencial?

Poncho de Nigris, ha compartido con sus seguidores la incertidumbre sobre su futuro. Tras confirmar el fracaso de su programa ‘Vence a las estrellas’, Poncho ha expresado que se encuentra considerando seriamente el retiro.

“Estoy entrando a una edad donde estoy aceptando mi retiro pronto. Pronto, señores, no sé qué voy a hacer. Yo creo que estaré encerrado en mi casa haciendo en vivos para estar comunicado con ustedes, pero ya no quiero salir. Ya no quiero ver gente. Ya no quiero conocer gente. Ya no quiero estar con gente desconocida”, confesó Poncho en un transmisión en vivo para su Instagram.

La sinceridad de Poncho ha conmovido a sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo en este momento de introspección y cambio. Su declaración revela la lucha interna que enfrenta al considerar dejar atrás una carrera en el ojo público.

Poncho de Nigris “Estoy pensando seriamente en mi retiro y eso me abruma. Siento que este ojo me tiembla un ch¡ng0. Me dijeron que se me iba a quitar con... no se me quita. Luego me empezó a temblar el otro ojo y dije ‘a la m4dre, pues qué traes, no que tú muy ch¡ngón, muy fuerte, muy macizo y ya te andan temblando los ojos’”.

Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, Poncho de Nigris ha dejado claro que se siente confundido respecto al rumbo que tomará su carrera.

La incertidumbre de Poncho es un reflejo de los desafíos que muchas figuras públicas enfrentan al considerar su retiro. A pesar de la confusión, Poncho sigue comunicándose con sus fans, mostrando que eso sí no piensa dejar la conexión que tiene con su audiencia en sus redes sociales.

