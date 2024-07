Potro revela que una exnovia lo destrozó y Mariana Echeverría nombra a Candela Márquez

En febrero de 2023, en TVNotas dimos a conocer que Luis ‘Potro’ Caballero y Candela Márquez estaban en una relación. Fueron captados por nuestras cámaras en el aeropuerto de la CDMX. Nuestra fuente confirmó que la pareja, que se había conocido en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ 2022, se había dado una oportunidad en el amor.

Sin embargo, en marzo de 2023, Luis ‘Potro’ Caballero comentó en una entrevista con TVNotas que la relación había terminado.

En aquella ocasión, ‘Potro’ no dio detalles específicos de la ruptura, pero insinuó que aunque estaba muy interesado, la actriz no estaba lista para una relación.

“No, no me rompió el corazón; no te voy a negar que sí estaba muy contento y con ganas de que pasara algo más, porque en verdad me gustaba demasiado, pero creo que ella no está preparada para tener en su vida a un caballero como yo”, declaró Potro.

Potro Caballero y Candela Márquez / Archivo TVNotas

‘Potro’ Caballero revela que tuvo una novia que lo hizo pedazos

Recientemente, Luis ‘Potro’ Caballero despotricó contra una de sus exnovias, afirmando que lo destrozó. En una conversación con Mariana Echeverría y otros compañeros, mencionó:

Potro: Tuve una relación hace dos años, o un año y cachito.

Agustín: ¿Stef?

Potro: No.

Mariana: Con la loca.

Potro: Sí, con la loca, la innombrable, con la oportunista.

Mariana Echeverría: La verdad, sí fue el peor error.

Adrián Marcelo: Te tocó una toxiquita.

Potro: Muy, caí como tabla.

Mariana: Es que todos caen con ella.

Mariana Echeverría balconeó que se trataría de Candela Márquez

Durante la conversación, Ricardo Peralta preguntó quién era la exnovia y Mariana Echeverría le susurró el nombre, haciendo que los internautas leyeran los labios de Mariana y aseguraran que hablaba claramente de Candela Márquez.

Candela Márquez aseguró que no era válido que la gente jugara con los sentimientos de la familia y amigos de Salvador Pineda / Facebook: Candela Márquez Oficial

‘Potro’ reveló que esta novia lo hizo pedazos y que la experiencia fue parte de un proceso que lo llevó a reencontrarse con su ex, Fernanda de la Mora, quien actualmente es su pareja y madre de su hijo.

“Mala, dejémoslo en mala, me hizo pedazos. Ahí hice introspección y dije, para qué me hago pen... si sigo queriendo a Fer. Ella siempre me quiso de manera desinteresada. Siempre ha sido mi mejor amiga. Me conoce como soy. No tengo que fingir nada”, concluyó ‘Potro’.

