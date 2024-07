Poncho de Nigris estalla contra Ricardo Peralta por su actitud “prepotente” : “Nadaqueveriento, venenoso”

El empresario y conductor Poncho de Nigris se encuentra al tanto de la nueva temporada de ‘La casa de los camosos México’. Además de ser invitado a una de las galas la semana pasada, esta mañana realizó un live en TikTok en el que opinó sobre el cuarto tierra y sobre Ricardo Peralta.

Todo comenzó cuando varios seguidores le preguntaron qué opinaba de ciertos participantes, entre ellos Ricardo Peralta. Poncho de Nigris dejó claro lo mal que le cae Ricardo, a quien considera “prepotente” y “horrible persona”.

Ricardo Peralta, ganador de ‘Masterchef celebrity’, se perfilaba como uno de los posibles favoritos de ‘La casa de los Famosos México’. Sin embargo, ha sido muy criticado por los internautas, quienes lo han tachado de “hipócrita” debido a que ha hablado a las espaldas de Shanik y Karime con sus compañeros en el cuarto tierra y por su reciente posicionamiento contra Mario Bezares.

Poncho de Nigris arremete contra Ricardo Peralta

Poncho arremetió contra Peralta y aseguró que cuando lo conoció le pareció simpático y agradable, pero ahora en ‘La casa de los famosos México’ piensa todo lo contrario.

“Nefasto el vato. Cuando lo vea le voy a decir que mier... eres. Es insoportable y a parte está feo el w3y. Es mam0n y prepotente. No sé si todavía tenga fans pero con esa personalidad”. Poncho de Nigris

Agrego también que era: “Nadaqueveriento, tóxico, venenoso, horrible como persona y h0rrible fís¡camente. Una vez lo conocí y me pareció bien simpático. Me c4g4n las personas que son una cosa en redes y luego en su vida real son unas mier...”

Poncho añadió: “Yo soy igual, así soy y sinceramente, si alguien de ellos se molesta conmigo por lo que digo, ni viven conmigo, ni me gustaría que fueran mis amigos. Esos c4bron3s del cuarto mi3rdi... no me gustaría tenerlos de amigos. Se c0g... a tu vieja, te roban, hablan mal de ti. Es la última declaración que voy hacer, porque a ver si no me cae su fandom”.

Poncho también comentó que “le dolió” que saliera Paola Durante, ya que cree que merecía seguir jugando. Aseguró que Mariana, Gomita, Ricardo y Potro son los que menos apoya porque son conflictivos y cizañosos desde que llegaron.

Poncho de Nigris pide al público que saquen al cuarto tierra

Sobre su amigo Adrián Marcelo, insistió en que lo apoyará hasta donde se pueda, pues cree que se 3mp¡na solo y está haciendo chistes que no dan risa y caen mal.

“Hay que sacar a los de ese cuarto, uno por uno, y hay que dejar a los de buen corazón. Es lo que no queremos. Ese cuarto nos causa problemas anímicos. Se sienten el team infierno evolucionado, no se comparen, hay niveles”.

