¡Qué oso! María León se equivoca al cantar el Himno Nacional en un estadio; se disculpa en redes

María León ofreció disculpas inmediatas a través de sus redes sociales, luego de percatarse de su error y haber recibido algunos silbidos de parte del público.

María León cantó el Himno Nacional Mexicano en el inicio del segundo partido entre los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco, como parte de la serie que se lleva a cabo en el estadio Alfredo Harp Helú.

Sin embargo, María León cambió un verso original escrito por Francisco González Bocanegra, lo que no pasó desapercibido por algunos de los asistentes del estadio, quienes le silbaron momentáneamente, no obstante, el público permitió que continuara de entonar el Himno. Posteriormente, la también actriz se retiró del recinto.

En lugar de decir “por el dedo de Dios se escribió", la cantante dijo, “un soldado de Dios se escribió". Por su parte, en videos que circulan en redes sociales, algunos internautas han criticado la interpretación de la cantante e incluso, han pedido que ya no se invite a artistas a cantar el Himno, pues, “un grupo de Escuela Primaria lo haría mejor”.

María León ofrece disculpas luego de equivocarse al cantar el Himno Nacional Mexicano

Instantes después de haber realizado su interpretación, María León ofreció disculpas a través de sus redes sociales. La actriz aseguró que sí ha practicado mucho el Himno Nacional, sin embargo, los nervios la traicionaron:

¡YA SUENA EL HIMNO NACIONAL!🇲🇽🔥



María León fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Harp Helú, la cantante se equivocó en una parte de la letra del Himno. 😳



Empieza el segundo partido entre los Padres y los Gigantes en tierras mexicanas.



— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 30, 2023

“Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, escribió la actriz.

Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa.🙏🏽

-M

— María León (@Sargentoleon) April 30, 2023

Por su parte, dichas disculpas dividieron opiniones, pues, mientras algunos internautas opinan que, es “una artista y a eso se dedica”, por lo que, no es justificable su error.

María León fue criticada en redes sociales por equivocarse al cantar el Himno Nacional Mexicano / Twitter: @UnivDeportes

Otros seguidores se han mostrado más comprensivos con María León, mientras que un usuario le ha cuestionado si no es mejor llevar el Himno escrito en un papel a equivocarse así en público.