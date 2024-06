Querida conductora de ‘Venga la alegría’ estuvo al borde de la muerte

Una de las conductoras más queridas del matutino ‘Venga la alegría’ es Kristal Silva. Su carisma, belleza y gran sentido del humor han destacado en el programa, tanto que se ha convertido en una de las favoritas de los televidentes. Sin embargo, no todo en su vida ha sido color de rosa, ya que se ha enfrentado a fuertes obstáculos.

Uno de ellos fue la muerte, pues la exreina de belleza mexicana dejó boquiabiertos a todos al revelar que estuvo a punto de morir. ¿Qué le pasó?

A través del pódcast de Dani del Valle, Kristal abrió su corazón y recordó cómo desde muy joven destacó en diversos certámenes de belleza. Ganó varios concursos y esto impulsó su carrera en la industria del espectáculo. No obstante, la joven ha comentado en varias ocasiones que en su juventud enfrentó fuertes situaciones de salud mental y en su alimentación.

Silva dio a conocer que padeció un desorden alimenticio y que a los 21 años, cuando tuvo la oportunidad de formar parte de un reality show, el productor le lanzó la propuesta de encontrar a un patrocinador para que pudiera operarse.

Ella mencionó que llevar a cabo una operación en su cuerpo era algo que deseaba desde hace mucho tiempo. No obstante, no se imaginó que esta decisión pusiera en riesgo su vida.

“A las tres semanas (de que me operé) iba a ser mi graduación de la universidad y yo iba con un orgullo a esa graduación que dije: ‘Tengo que ir, o sea perfecta’”, comenzó.

Aunque Kristal intentó acomodar el implante con sus propias manos, contó que el dolor era insoportable. Por esta razón, fue trasladada inmediatamente al hospital.

Kristal Silva

“Me acuerdo que me dejaron en la sala de espera. No había camillas y me dicen: ‘No hay camillas, no la podemos atender’. Tenía una hem0rragia interna y me estaba d*s*ngr4nd* y nadie me atendía”.