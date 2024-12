¿Quién era Rey misterio Sr. y cuáles fueron sus logros en la lucha libre mexicana?

Hace algunas horas, el mundo deportivo se vio conmocionado ante el sensible fallecimiento de Miguel Ángel López Díaz, más conocido como Rey misterio Sr., a los 66 años. La noticia fue confirmada por su hijo.

A través de redes sociales, el hijo del luchador señaló que su padre había perdido la vida durante la mañana de este 20 de diciembre.

“Amigos y familiares. Lamento comunicarles que mi Sr. Padre, Miguel Ángel López Díaz, Rey Misterio Sr., falleció hoy por la mañana. Se les mantendrá al tanto. Gracias”, expresó.

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre su deceso. Su familia ofreció dar mayor información en los próximos días.

Este hecho causó mucho revuelo en redes sociales y los internautas no dudaron en solidarizarse con la familia, dejando mensajes en los que recuerdan el gran legado del luchador y desean todo lo mejor para que sus seres queridos tengan una pronta resignación.

Miguel Ángel López Díaz, más conocido como Rey misterio Sr., nació un 8 de enero de 1958 en Tijuana. Desde joven, mostró interés por el deporte y comenzó a practicar el boxeo.

Sin embargo, al presentar dificultades con la fuerza de sus golpes, decidió incursionar en la lucha libre, debutando como luchador profesional en 1975, en un evento llamado “Día de los Reyes”.

En 1987, abrió su propio gimnasio en colaboración con otras grandes estrellas de la lucha como Negro Casas y Súper astro. Dicho lugar vio nacer a icónicas figuras como Konnan, Psicosis, Halloween, y Damián 666, incluido su sobrino, Rey misterio Jr., quien es una leyenda de la lucha libre internacional y de la WWE.

Hace algunos años, el sobrino del fallecido luchador expresó que su tío fue una figura clave en su carrera, destacando la gran admiración que sentía por él.

“Prácticamente, gracias a él (Rey Misterio Sr.) yo soy parte de este deporte tan bonito. Crecí con él y, como él no tenía hijos, yo era como un hijo para él. Me jalaba para donde quiera que fuera. Gracias a él me envicié en este deporte”