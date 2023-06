Raquel Bigorra niega haber “traicionado” a Daniel Bisogno: “no me eches la culpa de tus decisiones”

En 2019, Raquel Bigorra y Daniel Bisogno se distanciaron por, presuntamente, una traición por parte de ella.

A casi cuatro años de que Daniel Bisogno acusara a Raquel Bigorra de, presuntamente, haberlo traicionado, la famosa conductora vuelve a tocar el tema y afirma que jamás le falló a su colega, quien también es su compadre.

Todo comenzó cuando Wendy Guevara le recordó que muchas personas aún la culpan de haber destapado la “verdadera orientación” del presentador de Ventaneando: “a mí me decían que lo traicionaste”, indicó la influencer.

Como respuesta, Bigorra resaltó que su examigo solo se dedicó a crear más polémica sobre el tema, en vez de dar alguna declaración contundente.

“Él hizo su show en lugar de aceptar algo que tampoco, igual, tiene que decir ni qué eres ni que no eres. Si no quieres decir que no eres, no lo digas”, sostuvo.

Raquel Bigorra señaló que Daniel Bisogno solo creó más polémica, en lugar de dar una declaración contundente / Clasos

A la par de eso, mencionó que, debido a toda la controversia que se armó en su momento, el también actor estuvo atacándola durante mucho tiempo e incluso amenazó con exponer detalles de su vida íntima.

“Pero no me eches la culpa a mí de tus decisiones. De que yo lo había sacado del (closet) digo, no me gusta decir esa expresión, porque tampoco fue así. Él utilizó su espacio para darme más de un mes todos los días”, dijo.

Aunque Bisogno y la mayoría de los integrantes de Ventaneando la criticaron, contó que algunos exconductores como Coque Muñiz se abstuvieron de criticarla: “no todo el grupo, hubo gente como un Coque Muñiz, que es una persona de respeto, que es un verdadero amigo y que además es una estrella”, señaló.

Raquel Bigorra sostiene que nunca traicionó a Daniel Bisogno

Bajo este panorama, lamentó todo lo que se dijo en su contra por lo sucedido con Daniel Bisogno y volvió a recalcar que jamás lo traicionó, como se ha dicho en los últimos años.

“Es un programa de espectáculos y a eso se dedican, y dijeron muchas cosas que no son ciertas porque ni lo vendí, ni lo traicioné. Yo no voy a ningún tipo de esos lugares (antros gay), imagínate yo con una cámara voy a ir a ver qué era o qué no era, a mí qué me importa”, aseveró.

Para finalizar, reafirmó su decisión de no volver a tener contacto con su examigo: “yo ya no le hablé obviamente, compadres de ida y vuelta”, concluyó.

En reiteradas ocasiones, Daniel Bisogno ha dejado en claro que no quiere saber nada de Raquel Bigorra / Instagram: @bisognodaniel

