Revelan Paul Stanley y su novia Joely Bernat estarían esperando su primer bebé

Paul Stanley, uno de los conductores más queridos del programa Hoy, está viviendo uno de sus momentos más bendecidos y afortunados, pues estaría esperando a su primer bebé junto a su novia Joely Bernat.

Fue el conductor de espectáculos, Michelle Rubalcava, quien reveló en su canal de YouTube, que la novia de Paul Stanley estaría embarazada de su primogénito.

“Yo he estado preguntando a gente allegada y nadie me lo ha confirmado. Me dicen no sé, no sé, pero yo ya me enteré que está embarazada Joely Bernat, que Paul está feliz, muy contento, y que llevan alrededor de 3 y 4 semanas, lo que a mí me dijeron”, comentó Rubalcava.

“Que están muy contentos, ya les quemé la exclusiva al programa Hoy, porque seguramente ahí iban a dar la exclusiva, pero bueno de esto yo me enteré el viernes en la noche, de una muy buena fuente” Michelle Rubalcava.

El conductor envio sus felicitaciones a la pareja: “Todo lo mejor del mundo, que seguramente don Paco Stanley va bendecir este pequeñito que es su nieto y muchas felicidades para la mamá de Paul, para los padres de Joely”, comentó.

Paul Stanley y Joely Bernat se comprometieron a principios de 2022

La pareja, que lleva 7 años de relación, anunció su compromiso en enero de 2022. Actualmente Paul Stanley vive con su novia Joely Bernat, quien nació en Puerto Rico, pero creció en República Dominicana, donde ganó Miss Mundo Dominicana en el año 2013.

Hasta el momento ni Paul Stanley ni Joely se han pronunciado ante esta información que dio a conocer el también exconductor de Venga la Alegría.