Reventa de boletos de Taylor Swift causa caos en redes. ¡Rebasan los 86 mil pesos!

Ticketmaster no se ha pronunciado al respecto de la reventa de boletos para los conciertos de Taylor Swift en México.

Taylor Swift ha generado descontrol en redes sociales desde que anunció su gira denominada The Eras Tour, la cual tiene como sede de inicio la CDMX y habrá cuatro fechas. Innumerables fanáticos se han visto envueltos en la incertidumbre.

Cabe recordar que la cantautora estadounidense llevó a cabo un proceso completamente diferente al habitual para conseguir entradas, ya que las personas debían registrarse en Ticketmaster, para posteriormente recibir el código ‘Verified Fan’ y tener acceso a la venta de boletos de Swift.

Lo anterior también desató numerosas quejas entre internautas, de modo que no todos tuvieron la “suerte” de recibir el código antes mencionado, por lo que muy pocos fanáticos pudieron conseguir tickets para poder ver a la intérprete de Shake It Off, en vivo.

Por su parte, los revendedores de boletos no se hicieron esperar, y a pocas horas de la apertura del sitio para obtener entradas, éstas ya estaban en reventa y con precios excesivos, en páginas como StubHub, la cual brinda servicios para compradores y vendedores de todo tipo de eventos.

Esta situación fue reprobada por los internautas, pues el precio de estos boletos rebasaba los 86 mil pesos mexicanos, lo que incendió las redes sociales.

“60 mil pesos por un boleto que costaba entre 12 y 20 mil pesos. A TM le conviene, pues cobran doble cargo... pero, ¿y al fan?”, “Ya hay boletos en reventa en stubhub. La mayor prueba de que la mayoría de los códigos fueron a parar a manos de revendores”, “Cómo crees que 80 mil pesos, eso es una grosería”, “Ojalá los cancelen y se vendan precios justos”, fueron algunas reacciones.

Sin embargo, hubo usuarios que advirtieron a los fanáticos de Taylor Swift que no cayeran en ese tipo de sitios, ya que la mayoría son “fraude”, aunque las mismas personas que manejan estas páginas aseguren que son “seguros”.

Hasta el momento, Ticketmaster no se ha pronunciado respecto a esta situación. No obstante, los mismos usuarios ya piden respuesta a la empresa.